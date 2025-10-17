Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POVIJESNI TRENUTAK

U polufinalu Svjetskog prvenstva iskorišten 'ljubičasti karton': Sudac morao odmah reagirati

FIFA World Cup U-20 - Semi final - Morocco v France
RODRIGO GARRIDO/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
17.10.2025.
u 12:42

FIFA naglašava kako FVS nije zamjena za VAR već sustav kojim se upravlja s aut-linije kako bi se nogomet demokratizirao

Nogometaši Maroka do 20 godina šokirali su favoriziranu Francusku i izborili finale Svjetskog prvenstva. Marokanci su slavili nakon raspucavanja jedanaesteraca, a jnak utakmice je njihov treći vratar  Abdelhakim El Mesbahi koji im je svojim obranama u raspucavanju donio pobjedu. Osim njega, priča dana je i ljubičasti karton koji je upotrijebio izbornik Maroka Mohamed Ouahbi.

Igrala se 72. minuta kada je marokanski igrač pao u šesnaestercu Francuske, a sudac Gustavo Tejera počeo odmahivati rukom i sugerirao da nema kaznenog udarca. Marokanski izbornik tada je pokazao ljubičasti karton te zatražio pregled situacije smatrajući da je njegova momčad oštećena za kazneni udarac. Sudac je potom morao pregledati snimku, no ostao je kod svoje prvotne odluke.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Prema FIFA-inom pravilniku, trener momčadi ima pravo zatražiti uključivanje FVS sustava kako bi se pregledala sporna situacija odmah nakon što se dogodila. Sustav se koristi samo u slučaju "moguće jasne i očite pogreške" ili "ozbiljnog propuštenog incidenta" vezanog za pogotke, kaznene udarce ili direktne crvene kartone. Igrači nemaju pravo tražiti njegovo uključivanje, ali imaju pravo tražiti reakciju od svog trenera.

FIFA naglašava kako FVS nije zamjena za VAR već sustav kojim se upravlja s aut-linije kako bi se nogomet demokratizirao. "Temeljni cilj FIFA-ine promocije FVS-a je jasan: demokratizirati nogomet čineći tehnologiju video pregleda dostupnom kao dodatnu opciju, ne samo za elitna natjecanja sa značajnim resursima, već i za lige i saveze koji si ne bi mogli priuštiti postavljanje video pomoćnog suca (VAR-a)" - navode.

VEZANI ČLANCI: 

Legendarni bivši sudac, a danas predsjednik FIFA-ine sudačke komisije Pierluigi Collina odlučio je ove sezone testirati FVS u trećoj talijanskoj ligi, a kaže kako su vrlo ohrabreni prvim rezultatima. Maroko će u finalu U-20 svjetskog prvenstva igrati s Argentinom 19. listopada.

Ključne riječi
jedanaesterac suđenje Maroko U-20 reprezentacija nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još