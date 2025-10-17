U polufinalu Svjetskog prvenstva iskorišten 'ljubičasti karton': Sudac morao odmah reagirati

Nogometaši Maroka do 20 godina šokirali su favoriziranu Francusku i izborili finale Svjetskog prvenstva. Marokanci su slavili nakon raspucavanja jedanaesteraca, a jnak utakmice je njihov treći vratar Abdelhakim El Mesbahi koji im je svojim obranama u raspucavanju donio pobjedu. Osim njega, priča dana je i ljubičasti karton koji je upotrijebio izbornik Maroka Mohamed Ouahbi.

Igrala se 72. minuta kada je marokanski igrač pao u šesnaestercu Francuske, a sudac Gustavo Tejera počeo odmahivati rukom i sugerirao da nema kaznenog udarca. Marokanski izbornik tada je pokazao ljubičasti karton te zatražio pregled situacije smatrajući da je njegova momčad oštećena za kazneni udarac. Sudac je potom morao pregledati snimku, no ostao je kod svoje prvotne odluke.

Prema FIFA-inom pravilniku, trener momčadi ima pravo zatražiti uključivanje FVS sustava kako bi se pregledala sporna situacija odmah nakon što se dogodila. Sustav se koristi samo u slučaju "moguće jasne i očite pogreške" ili "ozbiljnog propuštenog incidenta" vezanog za pogotke, kaznene udarce ili direktne crvene kartone. Igrači nemaju pravo tražiti njegovo uključivanje, ali imaju pravo tražiti reakciju od svog trenera.

FIFA naglašava kako FVS nije zamjena za VAR već sustav kojim se upravlja s aut-linije kako bi se nogomet demokratizirao. "Temeljni cilj FIFA-ine promocije FVS-a je jasan: demokratizirati nogomet čineći tehnologiju video pregleda dostupnom kao dodatnu opciju, ne samo za elitna natjecanja sa značajnim resursima, već i za lige i saveze koji si ne bi mogli priuštiti postavljanje video pomoćnog suca (VAR-a)" - navode.

Legendarni bivši sudac, a danas predsjednik FIFA-ine sudačke komisije Pierluigi Collina odlučio je ove sezone testirati FVS u trećoj talijanskoj ligi, a kaže kako su vrlo ohrabreni prvim rezultatima. Maroko će u finalu U-20 svjetskog prvenstva igrati s Argentinom 19. listopada.