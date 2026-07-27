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Liječnik otkrio: Ovo je 6 iznenađujućih znakova upozorenja koje vam šalju crijeva

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
27.07.2026.
u 06:00
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"Ako ravnoteža bakterija u crijevima nije onakva kakva bi trebala biti, fizičko i mentalno zdravlje mogu biti pogođeni", objasnio je liječnik

Naše tijelo stalno komunicira s nama, šaljući signale kada nešto nije u redu. Promjene u energiji, probavi, raspoloženju ili fizičkim simptomima često su prvi pokazatelji da se u tijelu događa nešto što zahtijeva našu pozornost. Iako ponekad zanemarujemo te znakove ili ih pripisujemo svakodnevnom umoru, upravo ih pravovremeno prepoznavanje može spriječiti ozbiljnije zdravstvene probleme i omogućiti pravovremenu reakciju. Jedan je stručnjak upozorio da određene promjene mogu biti znakovi neravnoteže crijevnih bakterija.

"Oko 70-80 posto vaših imunoloških stanica nalazi se u crijevima. Štoviše, bakterije u vašim crijevima također su odgovorne za proizvodnju potrebnih vitamina poput vitamina B12. To znači da ako ravnoteža bakterija nije onakva kakva bi trebala biti, fizičko i mentalno zdravlje mogu biti pogođeni", objasnio je liječnik opće prakse Sameer Sanghvi. Nezdrava crijeva mogu dovesti do lošeg sna, što zauzvrat može uzrokovati umor i maglu u mozgu. Kožne bolesti poput akni i ekcema te probavni problemi, uključujući nadutost i zatvor, također mogu biti znak da nešto nije u redu, piše Daily Express.

Tijelo može imati poteškoća s apsorpcijom vitalnih hranjivih tvari, pohranjivanjem masti i reguliranjem šećera u krvi kada su crijeva u neravnoteži, što dovodi do neočekivanih promjena u težini. Dr. Sanghvi je također istaknuo pojavu novih intolerancija na hranu i problema s razinama hormona ili plodnošću kao moguće simptome.

"Prehrana ima veliku ulogu kada je u pitanju poboljšanje zdravlja crijeva. Cilj je pomoći u unošenju dobrih bakterija u crijeva, a istovremeno smanjiti broj loših bakterija. Ultra-prerađena hrana može negativno utjecati na vaša crijeva. Najbolje je jesti raznoliku hranu biljnog podrijetla", savjetovao je liječnik.

Dodao je da pokušate jesti hranu u duginim bojama, osiguravajući da vaša prehrana uključuje raznobojno voće i povrće, cjelovite žitarice, orašaste plodove i sjemenke te mahunarke poput graha i leće. "Smanjenje razine stresa i kvalitetan san jednako su važni za održavanje zdravog mikrobioma. Isto vrijedi i za dovoljno hidratacije", zaključio je.

Ključne riječi
upozorenje znakovi crijeva zdravlje

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