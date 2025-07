Hrvatski prvak nije mogao izbjeći koban scenarij. Ono čemu su se svi nadali se nije dogodilo

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli preskočiti prvi ovosezonski europski izazov. U uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, nogometaši Ludogoreca slavili su nakon produžetaka 3:1. Podsjetimo, prva utakmica na Rujevici završila je neodlučeno bez pogodaka. Pričao je Radomir Đalović u najavi utakmice da njegovoj momčadi za prolazak bugarskog suparnika treba izvedba poput onih najboljih u prošlosezonskom prvenstvu protiv Dinama ili Hajduka. No, nažalost, to se nije dogodilo. Rijeka nije isporučila ono što je njihov trener od njih tražio. Doduše, puno je bilo nepredviđenih okolnosti, poput dva crvena kartona zbog kojih je Rijeka pedesetak minuta igrala s dvojicom igrača manje. I isto toliko u podređenom položaju iz kojeg je sinoćnji scenarij u Razgradu ipak bio nešto što naš predstavnik, nažalost, nije mogao izbjeći. A konačna odluka pala je u 106. minuti susreta kada se, u jeku najžešćih bugarskih pritisaka, lopta nespretno odbila u mrežu... I tu je Rijekina ovosezonska priča u Ligi prvaka bila završena, iako se na trenutke u produžecima uistinu činilo da bi Đalovićev defenzivni blok i u takvim okolnostima mogao izdržati. Konačan omjer postavio je Ivanov u 116. minuti.

Isto tako, priznao je Đalović da je u prvoj utakmici priliku trebao dati Duji Čopu koji je na Rujevici ostao na klupi. U Razgradu je Rijekin napadač u igru ušao u 60. minuti. Znao je Đalović da je jedini put u rotacijama koje su mu se isplatile u 71. minuti kada je Amer Gojak pogodio za izjednačenje i anuliranje vodstva domaćina iz 19. minute. Bio je to Gojakov prvi pogodak u dresu Rijeke. Samo koju minutu ranije, Đalović je u igru uveo Justasa Lasickasa koji je sjajno centrirao Gojaku s lijeve strane. Litavac se driblingom izbacio na desnu nogu i pronašao Gojaka potpuno samoga na drugoj strani šesnaesterca. I u tim je trenucima očito bilo kako Rijeka preuzima kontrolu igre. No, devet minuta kasnije, Gabrijel Rukavina je neoprezno dobio izravan crveni karton nakon opasnog starta na protivničkog igrača i opet je Rijeka gurnuta u podređeniji položaj. Srećom, pogodak Chocheva u 85. minuti poništen je zbog zaleđa. Činilo se da je naša momčad uspjela amortizirati inicijativu bugarskog suparnika. A Rijeka je do posljednje minute osnovnog dijela utakmice, odnosno, devete minute sudačke nadoknade, ipak izdržala sve napade domaće momčadi. No, onda je isključen i Toni Fruk.

Jedan od najvažnijih igrača momčadi Radomira Đalovića neoprezno je startao na protivničkog nogometaša. Jasno je bilo svima da se bez tako važnog aduta Riječani nemaju čemu dobrome nadati. Ipak, dojma sam da je ta sudačka kazna ipak bila malo prestroga. U takvim okolnostima, teško je bilo očekivati da će Riječani imati snage i kapaciteta okrenuti stvari u svoju korist. U produžetku su Bugari lagano uspostavili dominaciju, s dva igrača viška, nije to ni bila previše teška zadaća. A Rijeka se mogla samo braniti i eventualno čekati priliku iz kontranapada. No, takva prilika, nažalost, nije se ukazala.

Prvo poluvrijeme Bugari su bili bolji upravo za taj jedan pogodak iz 19. minute kada je s bijele točke siguran bio Jakub Piotrowski. Imala je Rijeka vratnicu početkom drugog poluvremena, no bugarska momčad, ukupno gledajući, odigrala znatno bolje nego u prvoj utakmici na Rujevici.

Rijeka bi, u slučaju da je prošla dalje protiv Ludogoreca, u trećem pretkolu Lige prvaka igrala protiv Ferencvarosa koji je s ukupnih 6:4 kod kuće pobijedio Noah. Njihov prvi dvoboj u Armeniji završio je pobjedom Mađara od 2:1.

Ovako, Rijeka već sada zna s kime će igrati u trećem pretkolu Europa lige. Riječ je o irskom prvaku Shelbourneu, koji je s ukupnih 0:4 ispao od Qarabaga. Nakon što su Azerbajdžanci u prvom susretu u Irskoj slavili s 3:0, jučerašnji uzvrat bio je odrađivanje posla, a domaći su pobijedili s minimalnih 1:0. Rijeka će biti domaćin u prvoj utakmici 7. kolovoza, dok će gostovati u Irskoj sedam dana kasnije.