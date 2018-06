Hrvatski nogometaš sjajnim igrama došao pred transfer karijere

Igranje na velikim natjecanjima poput Svjetskog prvenstva za svakog je igrača velika čast, ali ujedno i prilika da skrene pozornost na sebe i zainteresira neki veliki klub.

Upravo to bi se moglo dogoditi hrvatskom reprezentativcu Domagoju Vidi, koji igra fenomenalno na ovom Mundijalu u Rusiji.

Iako se do posljednjeg trenutka dvojilo hoće li u početnom sastavu biti on ili Vedran Ćorluka, izbornik Zlatko Dalić na koncu se odlučio za Vidu. A on mu je to vratio na najbolji mogući način jer u paru s Lovrenom izgleda besprijekorno.

Engleski i turski mediji pišu da je zbog toga na sebe navukao interes Evertona koji će ga pokušati dovesti ovog ljeta. Vida je nedavno stigao u Bešiktaš, ali nije cijelo vrijeme igrao, dosta je vremena provodio na klupi, a to želi iskoristiti engleski klub.

Ne navodi se koliko je Everton spreman izdvojiti za hrvatskog reprezentativca, ali kad bi se taj transfer ostvario, Vidi bi to bio transfer karijere.

Vida je igrao u Osijeku, Bayeru iz Leverkusena, zagrebačkom i kijevskom Dinamu, a trenutačno je član Bešiktaša.