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VRATIO SE TRENINZIMA

Neymar trenira, ali gotovo sigurno propušta i drugi dvoboj Brazila na SP-u

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco
Caean Couto/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.06.2026.
u 22:18

U utorak je Neymar trenirao odvojeno od ostatka momčadi. Fizičke vježbe ispunile su njegov trening, bez lopte i bez kontakta sa suigračima. Brazilski mediji navode da su izbornik Ancelotti i ostali članovi stožera najavili da neće žuriti s njegovim povratkom te da mu žele dati što više dana za bolji oporavak

Brazilska nogometna zvijezda, 34-godišnji Neymar, vratio se treninzima, ali gotovo sigurno neće igrati niti u drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu kada će Haiti biti suparnik Brazilu.

Brojne je probleme s ozljedama imao Neymar u posljednje vrijeme, a zadnja ozljeda koja ga muči vezana je za list desne noge. Posljednji je put za reprezentaciju igrao tijekom jeseni 2023. godine, ali ga je brazilski izbornik Carlo Ancelotti unatoč svemu pozvao u momčad za Svjetsko prvenstvo.

U utorak je Neymar trenirao odvojeno od ostatka momčadi. Fizičke vježbe ispunile su njegov trening, bez lopte i bez kontakta sa suigračima. Brazilski mediji navode da su izbornik Ancelotti i ostali članovi stožera najavili da neće žuriti s njegovim povratkom te da mu žele dati što više dana za bolji oporavak.

Neymar je propustio premijeru Brazila na ovom SP-u u kojem je južnoamerički nogometni gigant remizirao 1-1 s Marokom. Drugi dvoboj Brazil igra u Philadelphiji 20. lipnja, a suparnik je Haiti. Neymar gotovo sigurno neće zaigrati niti u tom ogledu, a možda bude spreman za određenu minutažu u trećem kolu skupine C kada Brazil igra protiv Škotske 25. lipnja.

Sa 79 pogodaka Neymar je najbolji strijelac Brazila u povijesti. Sa 77 golova u službenim susretima iza njega je legendarni Pele.

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Ključne riječi
nogomet Brazil SP 2026.

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