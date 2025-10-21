Hrvatski nogometaš (19) se srušio na terenu, život mu u zadnji tren spasila medicinska sestra

Tijekom nedjeljne nogometne utakmice Druge županijske nogometne lige Istok Zagrebačke županije između domaće Slobode i NK Brcka, 19-godišnji igrač Slobode Ivan Aščić srušio se na travnjak nekoliko minuta prije kraja susreta. Brcko je vodio 4:1 i utakmica je bila u samoj završnici nakon čega su uslijedili dramatični prizori.

Dok su igrači i gledatelji u šoku promatrali što se događa, na teren je odmah priskočila medicinska sestra Valentina Hmelina te pomogla da se spriječi tragedija. O svemu se na Facebooku oglasila Sloboda Gradec.

"Naš igrač Ivan Aščić je, srećom, dobro — hvala Bogu! Podsjećamo, jučer je u 90. minuti utakmice došlo do trenutka koji nas je sve duboko potresao, kada se Ivan srušio na terenu. U trenucima panike, suza i tišine s tribina, kada je cijeli stadion zanjemio, Valentina Hmelina je ostala prisebna. Brzom, stručnom i smirenom reakcijom održavala je Ivana do dolaska hitne pomoći. Svojom profesionalnošću i hrabrošću pokazala je koliko je važno imati medicinsko osoblje na sportskim događajima, te nas sve — igrače, suce i publiku — uvjerila da pred sobom imamo istinsku junakinju.

U bolnici je utvrđeno da Ivan ima problema sa srcem, te slijede daljnje pretrage. Nadamo se da se ovakvi prizori više nikada neće ponoviti, ni na jednom terenu. Valentina, hvala ti od srca — ti si junačka osoba i prava junakinja dana! Ivane brz oporavak", objavio je klub.

I sam Ivan javio se putem društvenih mreža te se našalio. "Hvala svima na lijepim željama. Vidimo se uskoro, nećete me se tako lako riješiti", poručio je.

Inače, Valentina je nedavno diplomirala tehnologiju sestrinstva na Sveučilištu Sjever, dok je pred Ivanom oporavak i odluka hoće li i kako nastaviti sportsku karijeru.