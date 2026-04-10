Hrvatski košarkaši među najboljima u prvenstvu Španjolske

Luka Božić (29), koji igra za posljednjeplasiranu Granadu, prosječno ima 21,60 valorizacijskih bodova što je najviše u španjolskoj ligi. Iza njega se nalazi gruzijski centar Giorgi Shermadini koji utakmice Tenerifa završava s prosječno 18,61 valorizacijskim bodom. Božić, koji je sa Zadrom bio osvojio MVP naslov ABA lige 2023. i 2024. godine, prošle sezone je došao u Valenciju koja ga je odmah posudila novopridošlom prvoligašu Lleidi. No, od kada je ljetos prešao u Granadu čini se da je njegov proces prilagodbe Španjolskoj završio.

„Oslobođen“, istaknule su u naslovu lokalne novine Ideal iz tog grada na jugu zemlje. Božić, proglašen MVP (najkorisnijim) igračem španjolske lige u ožujku, košarkaš je s najviše provedenih minuta na tamošnjim parketima. Dosad je u prosjeku igrao 28,81 minutu po utakmici dok je na drugom mjestu Cameron Hunt iz Joventuta s 28,08 minuta. Božić je i na prvom mjestu lige po ubačenim slobodnim bacanjima. Prosječno ih zabije 6,1 po susretu, premda njegova preciznost iznosi 78 posto.

Uspješnu sezonu igra i Ante Tomić (39), centar katalonskog Joventuta. Taj veteran španjolske lige, iza kojega je 16 sezona ondje, trenutno je peti igrač po valorizacijskim bodovima. Po susretu ih skupi 16,96. Tomić je i drugi skakač lige sa 6,13 uhvaćenih lopti dok je Božić četvrti sa 6.

Dominik Mavra (31), koji igra drugu sezonu u Rio Breoganu, postao je stranac s najviše asistencija u povijesti tog kluba iz sjeverne pokrajine Galicije. Skupio je 222 asistencije, čime je peti asistent u povijesti kluba ako se uključe igrači iz Španjolske. Trenutno je peti asistent aktualnog španjolskog prvenstva s 5,2 dodavanja po utakmici. Njegov suigrač na centarskoj poziciji Danko Branković (25) treći je igrač lige po napadačkim skokovima jer ih ima 2,24 po susretu dok ih lider prvenstva Emanuel Cate iz Murcije ima 2,48.

Mario Hezonja (30), krilni igrač prvaka Real Madrida, trenutno nije među pet najboljih po ovim statističkim podacima, ali je u siječnju bio izabran za MVP igrača mjeseca u Španjolskoj. U Španjolskoj je vodeća momčad Real Madrid s 23 pobjede i 2 poraza, a slijede Valencia, Murcia, Baskonia, Barcelona, Joventut...