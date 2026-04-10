Nakon tri godine suđenja Nik Titanik oslobođen optužbe za uvredu i klevetu karikaturom

Nakon skoro tri godine vođenja sudskog postupka, niza održanih i odgođenih ročišta, viši sud je odbio žalbu privatnog tužitelja Krešimira Antolića, bivšeg čelnika GNK Dinamo kao neosnovanu, te potvrdio prvostupanjsku presudu kojom se karikaturist Nik Titanik oslobađa optužbe za uvredu i klevetu zbog tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina "24sata" krajem ožujka 2020. godine.

- Tom presudom je spriječen i nadam se, trajno eliminiran pravni presedan koji je mogao ugroziti sve buduće slučajeve u kojima se kritiziraju djela javnih osoba čime bi značajno bile ugrožene medijske i demokratske slobode u Hrvatskoj te ograničen slobodni rad svih karikaturista, humorista, satiričara, stand-up komičara, fotomontažera i drugih sličnih umjetnika, ali i svih novinara koji kritički pišu o javnim osobama i temama važnim za javnost - kazao je u priopćenju Nik Titanik.

Podsjetimo, karikaturista Nikolu Plečka ili Nika Titanika je zbog njegovih karikatura i popratnog teksta objavljenih u 24sata zbog uvrede tužio nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke i bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić. Sporne su bile tri karikature u kojima je koristio izraze "pandur" i "druker".

Iznoseći obranu Nikola Plečko kazao je da je opće poznato da je karukatura najjače sredstvo javne kritike.

- Moj posao u 24sata je kritički se osvrtati na osobe i događaje u društvenom životu. Nikad dosad nisam pristupao razradi tih tema s namjerom odnosno intencijom da karikaturama nekoga osobno uvrijedim. U ovom konkretnom slučaju privatnog tužitelja nisam osobno poznavao već mi je bio interesantan isključivo zbog svog javnog položaja, a to je, u to vrijeme, bilo mjesto člana Uprave GNK Dinamo, zasigurno najvažnijeg i najpoznatijeg kluba u Hrvatskoj. Još od 2005. i početaka mog rada kao karikaturista Zdravko Mamić bio je čelna osoba kluba. U razdoblju od 15-ak godina nacrtao sam između 500 i 1000 karikatura Mamića u glavnoj ulozi koje su bile puno provokativnije od ovih tri u tužbi - naveo je svojedobno Plečko.