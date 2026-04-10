Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Potvrda slobodi rada

Nakon tri godine suđenja Nik Titanik oslobođen optužbe za uvredu i klevetu karikaturom

Zagreb: Otvorenje samostalne izložbe Nika Titanika pod nazivom "Mi Hrvati"
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
10.04.2026.
u 12:04

Viši sud je odbio žalbu privatnog tužitelja Krešimira Antolića, bivšeg čelnika GNK Dinamo kao neosnovanu, te potvrdio prvostupanjsku presudu kojom se karikaturist Nik Titanik oslobađa optužbe zbog tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina "24sata" krajem ožujka 2020. godine

Nakon skoro tri godine vođenja sudskog postupka, niza održanih i odgođenih ročišta, viši sud je odbio žalbu privatnog tužitelja Krešimira Antolića, bivšeg čelnika GNK Dinamo kao neosnovanu, te potvrdio prvostupanjsku presudu kojom se karikaturist Nik Titanik oslobađa optužbe za uvredu i klevetu zbog tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina "24sata" krajem ožujka 2020. godine.

- Tom presudom je spriječen i nadam se, trajno eliminiran pravni presedan koji je mogao ugroziti sve buduće slučajeve u kojima se kritiziraju djela javnih osoba čime bi značajno bile ugrožene medijske i demokratske slobode u Hrvatskoj te ograničen slobodni rad svih karikaturista, humorista, satiričara, stand-up komičara, fotomontažera i drugih sličnih umjetnika, ali i svih novinara koji kritički pišu o javnim osobama i temama važnim za javnost - kazao je u priopćenju Nik Titanik. 

Podsjetimo, karikaturista Nikolu Plečka ili Nika Titanika je zbog njegovih karikatura i popratnog teksta objavljenih u 24sata zbog uvrede tužio nekadašnji šef Odjela općeg kriminaliteta PU zagrebačke i bivši član uprave Dinama Krešimir Antolić. Sporne su bile tri karikature u kojima je koristio izraze "pandur" i "druker".

Iznoseći obranu Nikola Plečko kazao je da je opće poznato da je karukatura najjače sredstvo javne kritike. 

- Moj posao u 24sata je kritički se osvrtati na osobe i događaje u društvenom životu. Nikad dosad nisam pristupao razradi tih tema s namjerom odnosno intencijom da karikaturama nekoga osobno uvrijedim. U ovom konkretnom slučaju privatnog tužitelja nisam osobno poznavao već mi je bio interesantan isključivo zbog svog javnog položaja, a to je, u to vrijeme, bilo mjesto člana Uprave GNK Dinamo, zasigurno najvažnijeg i najpoznatijeg kluba u Hrvatskoj. Još od 2005. i početaka mog rada kao karikaturista Zdravko Mamić bio je čelna osoba kluba. U razdoblju od 15-ak godina nacrtao sam između 500 i 1000 karikatura Mamića u glavnoj ulozi koje su bile puno provokativnije od ovih tri u tužbi - naveo je svojedobno Plečko.

Ključne riječi
Krešimir Antolić viši sud Dinamo presuda Nik Titanik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!