UOČI PRVOG IZRAVNOG SUSRETA

Netanyahu nastoji potkopati primirje i svijet gurnuti u širi globalni sukob

Autor
Hassan Haidar Diab
09.04.2026.
u 20:49

U atmosferi neizvjesnosti i visokih uloga svijet s velikom pozornošću iščekuje početak razgovora u Islamabadu između delegacija SAD-a i Irana

Krhki sporazum o prekidu vatre između SAD-a i Irana mogao bi se urušiti svakog trenutka s obzirom na duboke napetosti i dugogodišnje nepovjerenje između dviju strana. I najmanji incident mogao bi potaknuti novu eskalaciju i poništiti ionako nestabilno primirje. Dodatni izvor nestabilnosti predstavlja Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu teško prihvaća činjenicu da je došlo do prekida vatre te, prema brojnim procjenama, nastoji na različite načine potkopati takav razvoj događaja. To uključuje potencijalnu eskalaciju u Libanonu, ali i mogućnost izravnog napada na Iran, što bi gotovo sigurno izazvalo snažan iranski odgovor i dodatno zapalilo ionako napetu situaciju na Bliskom istoku.

HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
21:29 09.04.2026.

Da citiram nekog tamo britanskog analitičara, Amerika gubi poštovanje, a Izrael simpatije zapada.

KI
kimi
21:29 09.04.2026.

Netanyahu nikad nije bio za mir jer bi mir aktivirao optužnice za korupciju za koju mu preti 10 godina zatvora. To dokazuje i ovo kršenje primirja i uvek će to biti "preventivnim udari" a broj ubijenih civila kako arapski tako i izraelskih mu apsolutno nije bitan

