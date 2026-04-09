Netanyahu nastoji potkopati primirje i svijet gurnuti u širi globalni sukob

Krhki sporazum o prekidu vatre između SAD-a i Irana mogao bi se urušiti svakog trenutka s obzirom na duboke napetosti i dugogodišnje nepovjerenje između dviju strana. I najmanji incident mogao bi potaknuti novu eskalaciju i poništiti ionako nestabilno primirje. Dodatni izvor nestabilnosti predstavlja Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu teško prihvaća činjenicu da je došlo do prekida vatre te, prema brojnim procjenama, nastoji na različite načine potkopati takav razvoj događaja. To uključuje potencijalnu eskalaciju u Libanonu, ali i mogućnost izravnog napada na Iran, što bi gotovo sigurno izazvalo snažan iranski odgovor i dodatno zapalilo ionako napetu situaciju na Bliskom istoku.