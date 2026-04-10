Dojava o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo

Stigla je dojava o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, Novi Jelkovec, potvrdila je zagrebačka policija. – Policijsko postupanje je u tijeku – rekli su kratko. Na nekoliko redakcija navodno je stigao i email u kojem piše da "kriminal danas leti u zrak".

Ovo je, podsjetimo, treća dojava o bombi u gradskom poglavarstvu u istom broju mjeseci. Slična situacija dogodila se početkom veljače, ali i u ožujku. Sjedište stranke Možemo u Ulici kneza Mislava također je dobilo dojavu o bombi u veljači.