Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA NA TERENU

Dojava o bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu stranke Možemo

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Hana Ivković Šimičić
10.04.2026.
u 14:32

Ovo je, podsjetimo, treća dojava o bombi u gradskom poglavarstvu u istom broju mjeseci

Stigla je dojava o bombama u Gradskom poglavarstvu, sjedištu stranke Možemo u Zagrebu te na adresi Mladena Pozajića 3, Novi Jelkovec, potvrdila je zagrebačka policija. – Policijsko postupanje je u tijeku – rekli su kratko. Na nekoliko redakcija navodno je stigao i email u kojem piše da "kriminal danas leti u zrak". 

Ovo je, podsjetimo, treća dojava o bombi u gradskom poglavarstvu u istom broju mjeseci. Slična situacija dogodila se početkom veljače, ali i u ožujku. Sjedište stranke Možemo u Ulici kneza Mislava također je dobilo dojavu o bombi u veljači. 

Ključne riječi
dojava o bombi bombe

Komentara 12

Pogledaj Sve
Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
14:41 10.04.2026.

Košta K. šalje poruku?

HR
Hrvatska385
15:00 10.04.2026.

Ono kad nema šanse da postanete vlasnicu proračuna Zgreba za novu rundu pljačkanja😵‍💫😜,,,onda smicalicama koje u doba svojeg Banditosa vam nikad nisu pale ni na pamet , a kamo li da ste ih se usudili izvoditi😡😡

SI
siskic
15:02 10.04.2026.

šta domoljubi rade?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!