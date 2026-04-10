NAKON DVA KRUGA PREDIZBORNIH RAZGOVORA

Pirova pobjeda: Danas bi se mogli pojaviti prvi obrisi nove desne vlade u Sloveniji

Autor
Denis Romac
10.04.2026.
u 11:56

Za razliku od situacije nakon izbora 2022. godine, kada je s lakoćom formirao lijevo-liberalnu vladu u kojoj su, osim njegova Pokreta Sloboda, bili još Socijaldemokrati i Ljevica, Golob sada, unatoč relativnoj izbornoj pobjedi, ne može okupiti vladajuću većinu koja bi se sastojala isključivo od stranaka lijevo-liberalnog bloka

Iako je nakon nedavnih parlamentarnih izbora u Ljubljani sazvana konstituirajuća sjednica novog saziva slovenskog parlamenta, Državnog zbora, nova vladajuća koalicija, a time i nova vlada, još nije dogovorena. Slovenski premijer u prošlom mandatu i relativni izborni pobjednik Robert Golob održao je dva kruga postizbornih razgovora, ali bez vidljivih rezultata. Najavljujući okupljanje svih "demokratskih stranaka", Golob je oba puta na razgovore i u novu koaliciju pozvao sve stranke koje su ušle u novi parlamentarni saziv osim Slovenske demokratske stranke (SDS) bivšeg premijera Janeza Janše, koju u lijevo-liberalnom bloku smatraju ekstremno desnom strankom koja se posljednjih desetak godina iznimno radikalizirala iako je Janšina stranka i dalje dio Europske pučke stranke (EPP).

