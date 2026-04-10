Rusi užasnuti novim smrtonosnim dronovima: 'Ne možeš pobjeći, oni te jednostavno raznesu'

Ukrajina
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.04.2026.
u 11:18

Prema nekim informacijama, dronovi su visokokvalitetni, a moguće je da su razvijani u suradnji Ukrajine s Njemačkom i Francuskom. Ruski vojni blogeri otvoreno priznaju da su uplašeni, ali i zavidni na tehnološkoj superiornosti koju Ukrajina pokazuje u ratu.

Ruski vojnici i vojni blogeri u panici su zbog nove generacije ukrajinskih dronova s umjetnom inteligencijom, koje su prozvali "Marsovcima" (Martians). Prema njihovim tvrdnjm ovi dronovi su neuhvatljivi, nečujni i gotovo nemoguće ih je zaustaviti. Zvuk se čuje tek u posljednjih nekoliko sekundi prije nego što se obruše na metu velikom brzinom – čak do 300 km/h. "Ovi dronovi rade danju i noću, nečujni su, osim u zadnjih nekoliko sekundi kada se obrušavaju. Ne mogu ih otkriti uobičajeni detektori, zaštićeni su od elektroničkog rata. Postoji teorija da ih ne upravljaju ljudi, nego umjetna inteligencija.  Vrlo su brzi… i ne možeš pobjeći", izjavio je Sergej „Zergulio“ Koljasnikov, vojni komentator proruskog lista Komsomolskaja pravda, piše The Sun.

Ruski vojnici navodno su snimljeni su u trenucima panike neposredno prije eksplozije jednog takvog drona, koji je uništio vojna vozila i teško ranio jednog vojnika. Snimka prema nvodim pokazuje koliko su ovi napadi psihološki razorni za ruske trupe.

Ukrajinci su navodno već počeli koristiti napredne dronove u napadima na Horlivku u Donjeckoj oblasti, a postoje sumnje da su isti dronovi korišteni i u nedavnom napadu na crnomorsku luku Novorosijsk. Ruski general-major Apti Alaudinov potvrdio je da ruska vojska već proučava ove dronove u laboratoriju.

Prema nekim informacijama, dronovi su visokokvalitetni, a moguće je da su razvijani u suradnji Ukrajine s Njemačkom i Francuskom. Ruski vojni blogeri otvoreno priznaju da su uplašeni, ali i zavidni na tehnološkoj superiornosti koju Ukrajina pokazuje u ratu dronovima.

Za sada Ukrajina službeno nije objavila postojanje ove nove klase dronova, no na terenu je jasno da ti dronovi već izazivaju strah i pomutnju među ruskim vojnicima.

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom
Avatar Purgerdragovoljac
Purgerdragovoljac
12:14 10.04.2026.

Rusi u panici ? Tko se mača laća, od mača i pogiba.

TR
Trdesetitri
11:40 10.04.2026.

Tko može u budućnosti biti toliko lud da šalje svoju djecu i ljude u rat ako svaka država na svijetu posjeduje pola milijuna takvih autonomnih ubojitih dronova? Osvajanja teritorija postaju stvar prošlosti. Zato je Baba Vanga rekla da nakon Trećeg svjetskog rata nastupa tisućugodišnji mir.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

