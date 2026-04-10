Rusi užasnuti novim smrtonosnim dronovima: 'Ne možeš pobjeći, oni te jednostavno raznesu'

Ruski vojnici i vojni blogeri u panici su zbog nove generacije ukrajinskih dronova s umjetnom inteligencijom, koje su prozvali "Marsovcima" (Martians). Prema njihovim tvrdnjm ovi dronovi su neuhvatljivi, nečujni i gotovo nemoguće ih je zaustaviti. Zvuk se čuje tek u posljednjih nekoliko sekundi prije nego što se obruše na metu velikom brzinom – čak do 300 km/h. "Ovi dronovi rade danju i noću, nečujni su, osim u zadnjih nekoliko sekundi kada se obrušavaju. Ne mogu ih otkriti uobičajeni detektori, zaštićeni su od elektroničkog rata. Postoji teorija da ih ne upravljaju ljudi, nego umjetna inteligencija. Vrlo su brzi… i ne možeš pobjeći", izjavio je Sergej „Zergulio“ Koljasnikov, vojni komentator proruskog lista Komsomolskaja pravda, piše The Sun.

Ruski vojnici navodno su snimljeni su u trenucima panike neposredno prije eksplozije jednog takvog drona, koji je uništio vojna vozila i teško ranio jednog vojnika. Snimka prema nvodim pokazuje koliko su ovi napadi psihološki razorni za ruske trupe.

Ukrajinci su navodno već počeli koristiti napredne dronove u napadima na Horlivku u Donjeckoj oblasti, a postoje sumnje da su isti dronovi korišteni i u nedavnom napadu na crnomorsku luku Novorosijsk. Ruski general-major Apti Alaudinov potvrdio je da ruska vojska već proučava ove dronove u laboratoriju.

Prema nekim informacijama, dronovi su visokokvalitetni, a moguće je da su razvijani u suradnji Ukrajine s Njemačkom i Francuskom. Ruski vojni blogeri otvoreno priznaju da su uplašeni, ali i zavidni na tehnološkoj superiornosti koju Ukrajina pokazuje u ratu dronovima.

Za sada Ukrajina službeno nije objavila postojanje ove nove klase dronova, no na terenu je jasno da ti dronovi već izazivaju strah i pomutnju među ruskim vojnicima.