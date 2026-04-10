Garcia otkrio kakvo je stanje s Rebićem pa poručio: 'Dinamova prednost od deset bodova nije važna!'

Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je utakmicu s Goricom.

- Ako nisi na 100 posto svatko u ovoj ligi te može svladati. Gorica napreduje na svim poljima. Imaju vrlo mnogo talentiranih igrača, svake godine ih uspijevaju pronaći. Pod Carevićem su vrlo kompetitivni. Sviđa mi se kako napadaju, igraju presing... Dinamo je ipak u ovom trenutku razina više, svakome zabiju tri-četiri pogotka. Nije lako Dinamu zabiti tri pogotka. Bit će nam teško, Gorica je dobra. Morat ćemo biti na najvišoj razini - počeo je Garcia.

Tko sigurno neće nastupiti?

- Feysuk je i dalje ozlijeđen, Diallo, Almena je i dalje out, kao i Hodak koji je prošlog tjedna ozlijedio gležanj. Rebić je jučer i danas trenirao, opravio se od udarca koji je dobio - najavio je Garcia povratak Rebića u kadar.

Marko Livaja ključna je figura ovog sustava.

- Uživam u njegovoj igri, nekada više, nekada manje, ali uživam kada vidim da je igrač "gladan" kao što je on. Igrači moraju biti takvi u svakoj utakmici. Nije uopće bitno što Dinamo ima deset bodova prednosti.

Jeste li zadovoljni igrama u posljednje vrijeme?

- Stvaramo dosta prilika. Po statistici mi smo tu s Dinamom u vrhu, doduše oni zabijaju puno više od nas. Moramo biti konkretniji u završnici, ali zadovoljan sam kako to izgleda. Imali smo protiv Vukovara i Istre valjda po 20 udaraca na gol.

Hoće li momčad relaksiranije ući u ovaj susret?

- Nema opuštanja. Pogotovo protiv momčadi kao što je Gorica, koja je pritom u baš dobrom trenutku. Nema u ovoj ligi lagano osvojenih bodova. Naš posao je da rastemo do zadnje utakmice. Moj posao je da guramo igrače do njihovih limita, do zadnjeg trenutka. Cilj je da barem zadržimo sadašnju poziciju. Nema opuštanja! - naglasio je Garcia.