Hrvatski genijalac bio je najbolji igrač na svijetu, trenerski bi se mogao i nadmašiti

Vaterpolski finale

Jadranaši pobijedili žapce i u Zagrebu i izborili meč-loptu

Nama uvijek nešto malo nedostaje a što je to, ne znam. Je li to neka sportska sreća? Obranu smo opet dobro odigrali no "štekamo" u napadu - kazao je vratar mladostaša Ivan Marcelić