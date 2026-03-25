Hrvatski dragulj završio visoko u izboru za prestižnu nagradu: Pobjednik nikoga nije iznenadio

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković igra odlično otkako je prošlog ljeta stigao na posudbu u njemački HSV. Zabio je pet pogodaka u 26 nastupa u svim natjecanjima i prometnuo se u jednog od najboljih braniča u ligi. Njegova tržisna vrijednost od početka sezone porasla je pet puta te danas vrijedi čak 60 milijuna eura i drugi je najskuplji branič mlađi od 19 godina na svijetu.
Dragulju hrvatskog nogometa sada je stiglo novo prestižno priznanje i to od portala Goal, Oni od 2016. godine rangiraju 50 najboljih igrača na svijetu mlađih od 19 godina, a prvoplasirani nogometaš dobiva nagradu NXGN. Vušković se na najnovijem popisu našao na visokom sedmom mjestu.
Pobjednik je očekivano Lamine Yamal koji je tako odnio svoju treću pobjedu. Među prethodnim pobjednicima su igrači poput Gianluigija Donnarumme, Rodryga, Jadona Sancha i Ansua Fatija. Yamal je jedini igrač koji je uspio NXGN nagradu osvojiti dvaput, a sada je postao i prvi igrač koji ju je osvojio tri puta.
TOP 10:
1. Lamine Yamal (Barcelona)
2. Estevao (Chelsea)
3. Pau Cubarsi (Barcelona)
4. Franco Mastantuono (Real Madrid)
5. Lennart Karl (Bayern München)
6. Max Dowman (Arsenal)
7. Luka Vušković (HSV*)
8. Ayyoub Bouaddi (Lille)
9. Geovany Quenda (Sporting CP)
10. Ethan Nwaneri (Marseille)