Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKO PRIZNANJE

Hrvatski dragulj završio visoko u izboru za prestižnu nagradu: Pobjednik nikoga nije iznenadio

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
25.03.2026.
u 08:39

Među prethodnim pobjednicima su igrači poput Gianluigija Donnarumme, Rodryga, Jadona Sancha i Ansua Fatija

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković igra odlično otkako je prošlog ljeta stigao na posudbu u njemački HSV. Zabio je pet pogodaka u 26 nastupa u svim natjecanjima i prometnuo se u jednog od najboljih braniča u ligi. Njegova tržisna vrijednost od početka sezone porasla je pet puta te danas vrijedi čak 60 milijuna eura i drugi je najskuplji branič mlađi od 19 godina na svijetu.

Dragulju hrvatskog nogometa sada je stiglo novo prestižno priznanje i to od portala Goal, Oni od 2016. godine rangiraju 50 najboljih igrača na svijetu mlađih od 19 godina, a prvoplasirani nogometaš dobiva nagradu NXGN. Vušković se na najnovijem popisu našao na visokom sedmom mjestu.

Pobjednik je očekivano Lamine Yamal koji je tako odnio svoju treću pobjedu. Među prethodnim pobjednicima su igrači poput Gianluigija Donnarumme, Rodryga, Jadona Sancha i Ansua Fatija. Yamal je jedini igrač koji je uspio NXGN nagradu osvojiti dvaput, a sada je postao i prvi igrač koji ju je osvojio tri puta.

TOP 10:

1. Lamine Yamal (Barcelona)

2. Estevao (Chelsea)

3. Pau Cubarsi (Barcelona)

4. Franco Mastantuono (Real Madrid)

5. Lennart Karl (Bayern München)

6. Max Dowman (Arsenal)

7. Luka Vušković (HSV*)

8. Ayyoub Bouaddi (Lille)

9. Geovany Quenda (Sporting CP)

10. Ethan Nwaneri (Marseille)
Ključne riječi
nagrada mladi nogometaši Lamine Yamal Luka Vušković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!