VIDEO Modrić ugledao velikog prijatelja pa dobio poseban poklon: 'Sad moraš igrati za nas!'

Kapetan i vođa hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić susreo se s Casemirom, dugogodišnjim suigračem iz Real Madrida i starim prijateljem s kojim gaji posebne odnose. Proslavljeni vezni dvojac kraljeva, koji danas nastupa za Milan, odnosno Manchester United, iskoristio je priliku za druženje u jednom od najpoznatijih svjetskih tematskih parkova, Universal Studios koji se smjestio upravo na Floridi.

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem je Casemiro poklonio Modriću dres brazilske reprezentacije s brojem 10 i njegovim prezimenom. Brazilac je ovaj dar popratio šalom, navodno jer je hrvatski kapetan malo kasnio na susret.

- Prijatelju moj, kako si, kako ide? Ovo je dar za tebe, ali moraš igrati za nas - rekao je dobro raspoloženi Casemiro.

Na rastanku je Modrić Brazilcu uzvratio u svom stilu i pokazao koliko poštuje bivšeg suigrača: 'Još jedna bitka sa starim prijateljem. Vidimo se i sretno', poručio je kapetan hrvatske reprezentacije na društvenim mrežama.