Stravičan događaj u zemlji idućeg protivnika Hrvatske: Nogometaš optužen za silovanje djevojke (19)

Veliki skandal dogodio se u kolumbijskom prvoligšu Atlético Nacional. Dok se veći dio momčadi nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama pripremajući se za prijateljsku utakmicu protiv Cruz Azula sljedeće srijede, pojavile su se strašne vijesti o slučaju protiv jednog od njihovih igrača, a radi se o Nicolásu Rodríguezu.

Kolumbijski mediji pišu kako je vezni igrač, koji je stigao iz američkog Orlando Cityja, kazneno prijavljen zbog slučaja silovanja. Informaciju je objavio novinar Alejandro Pino Calad u emisiji La Titular. Radi se naravno o vrlo ozbiljnoj optužbi, a već postoje i dokazi koji potvrđuju ovaj zločin.

Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, fue denunciado en Fiscalía por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir (léase, violación) vía @somoslatitular https://t.co/JAp7xDQUuE — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) March 24, 2026

Jedna djevojka u dobi od 19 godina podnijela je službenu prijavu protiv Rodrígueza. Prema njezinu iskazu, igrač i još dvije osobe navodno su je 'napili, odveli u stan i više puta silovali'. Slučaj je kvalificiran kao seksualni napad na osobu nesposobnu za otpor. Dok policija istražuje cijeli slučaj, procurili su dokazi poput poruka na mobitelu žrtve.

Sve upućuje na to da bi igrač mogao završiti na sudu i biti izbačen iz momčadi. Iako se još čeka iskaz samog igrača, može se reći da se nalazi u središtu skandala, piše portal Claro Sports.

- Drogirali su je, napili i silovali - rekao je odvjetnik žrtve Francisco Bernate.

- Razgovarao sam s odvjetnikom sinoć; ima svjedočanstva i dokaze. Prijava pokazuje da postoje razgovori u kojima Nicolás pita: ‘Hoćemo li ići s mojim prijateljem, nas troje?’, a ona pita o čemu govori. Svi dokazi su tu - izjavio je Pino Calad u spomenutoj emisiji.