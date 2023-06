Hrvatske stolnotenisačice Malobabić i Jeger izborile četvrtfinale ženskih parova

Jedina hrvatska predstavnica u glavnom ždrijebu u pojedinačnoj konkurenciji na WTT Contender stolnoteniskom turniru Zagreb Open, 18-godišnja Hana Arapović okončala je svoj nastup u 1. kolu, bolja od nje bila je Indijka Manika Batra sa 3-1 (6-11, 11-6, 11-3, 11-1).

Arapović je odlično otvorila dvoboj, dobila prvi set i bila ravnopravna do sredine drugog, no potom je Batra zagospodarila stolom i stigla do sigurne pobjede.

GALERIJA Đoković osvojio rekordni 23. Grand Slam naslov

Od hrvatskih predstavnika u 1. kolu uspješne su bile samo Ivana Malobabić i Mateja Jeger u konkurenciji ženskih parova. One su sa 3-1 (11-8, 11-6, 8-11, 11-9) svladale Indijke Sutirthu i Ayhiku Mukherjee, a u četvrtfinalu će im suparnice biti Jubin Shin i Jihee Jeon iz Južne Koreje.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatska je u konkurenciji muških parova imala dva para, a oba su izgubila nakon pet setova. Od Borne Peteka i Ivora Bana su sa 3-2 (5-11, 7-11, 13-11, 11-6, 11-4) uspješniji bili Indijci Manav Vikash Thakkar i Manush Utpaldhai Shah, dok su Luku Zlatkova i Lea Vekića sa 3-2 (11-4, 11-7, 9-11, 11-13, 11-6) nadigrali Iranci Noshad i Nima Alamiyan.

Lea Rakovac i Ivor Ban nastupili su u mješovitim parovima, a od njih su sa 3-1 (10-12, 11-9, 11-7, 11-5) bolji bili Kinezi Yidi Wang i Gaoyuan Lin.

VIDEO Što je to govorio Luka Modrić na suđenju Mamićima