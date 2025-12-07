Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Ski-skokovi Wisla

Prevc novom pobjedom preuzeo vodstvo u Svjetskom kupu

Skijaški skokovi
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 19:33

Nedjeljnom pobjedom Prevc je preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 470 bodova, 32 više od drugog sunarodnjaka Anžea Lanišeka, koji je u nedjelju bio osmi, odnosno 64 više od trećeg Kobayashija.

Slovenac Domen Prevc pobijedio je u nedjeljnom natjecanju za Svjetski kup u skijaškim skokovima u poljskoj Wisli kompletiravši tako savršen vikend jer je bio najbolji i u subotu.

Do trijumfa je Prevc stigao skokovima od 137,0 i 132,0 metara, što mu je donijelo 282.3 bodova, a u drugoj seriji je skočio s četvrtog na prvo mjesto. Samo 0.9 bodova manje od Prevca skokovima od 130,5 i 129,5 metara osvojio je Japanac Ryoyu Kobayashi koji je nakon vodstva u prvoj seriji završio na drugom mjestu, dok je treće mjesto zauzeo Nijemac Philipp Raimund sa 276.8 bodova (131,5 i 129,0m).

Nedjeljnom pobjedom Prevc je preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 470 bodova, 32 više od drugog sunarodnjaka Anžea Lanišeka, koji je u nedjelju bio osmi, odnosno 64 više od trećeg Kobayashija.
Ključne riječi
Skijaški skokovi Domen Prevc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja