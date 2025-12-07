Prevc novom pobjedom preuzeo vodstvo u Svjetskom kupu

Slovenac Domen Prevc pobijedio je u nedjeljnom natjecanju za Svjetski kup u skijaškim skokovima u poljskoj Wisli kompletiravši tako savršen vikend jer je bio najbolji i u subotu.

Do trijumfa je Prevc stigao skokovima od 137,0 i 132,0 metara, što mu je donijelo 282.3 bodova, a u drugoj seriji je skočio s četvrtog na prvo mjesto. Samo 0.9 bodova manje od Prevca skokovima od 130,5 i 129,5 metara osvojio je Japanac Ryoyu Kobayashi koji je nakon vodstva u prvoj seriji završio na drugom mjestu, dok je treće mjesto zauzeo Nijemac Philipp Raimund sa 276.8 bodova (131,5 i 129,0m).

Nedjeljnom pobjedom Prevc je preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 470 bodova, 32 više od drugog sunarodnjaka Anžea Lanišeka, koji je u nedjelju bio osmi, odnosno 64 više od trećeg Kobayashija.