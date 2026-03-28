MLADE NADE BLISTAJU

Hrvatska U-17 reprezentacija pobijedila Irsku i došla na korak do Eura i SP-a!

HNS
VL
Autor
vecernji.hr
28.03.2026.
u 16:24

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija ostvarila je i drugu pobjedu u Elitnom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Izabranici Marijana Budimira svladali su Irsku s 2:0 i sada ih samo bod dijeli od plasmana na veliko natjecanje

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nastavila je sa sjajnim igrama u Elitnom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. U drugom kolu turnira skupine A7, koji se igra u Poljskoj, mladi Vatreni suvereno su svladali vršnjake iz Irske rezultatom 2:0. Junak utakmice ponovno je bio raspoloženi napadač Jakov Dedić, koji je pitanje pobjednika riješio već u prvom poluvremenu. Svoj prvi pogodak postigao je u devetoj minuti, da bi prednost udvostručio u 29. minuti, čime je trasirao put prema ključna tri boda i stavio Hrvatsku na prag velikog uspjeha.

Ova pobjeda nastavak je dominantnog niza koji je Hrvatska započela u prvom kolu. Podsjetimo, na otvaranju kvalifikacijskog turnira naši su mladići deklasirali Slovačku s uvjerljivih 5:2. I u toj je utakmici briljirao Jakov Dedić s dva pogotka, a pridružili su mu se Niko Škafar Žužić i Jona Benkotić, uz jedan autogol suparnika. S ukupno četiri pogotka u samo dvije utakmice, Dedić se prometnuo u ključnog igrača ove generacije koja sigurno korača prema europskoj smotri.

Nakon dva odigrana kola situacija u skupini je kristalno jasna. Hrvatska se nalazi na vrhu ljestvice sa savršenih šest bodova, čime je ostavila konkurenciju iza sebe. Domaćin Poljska, koja je u drugom kolu svladala Slovačku s 4:0, i Irska imaju po tri boda, dok je Slovačka na dnu bez ijednog osvojenog boda. Takav rasplet stavlja Hrvatsku u idealnu poziciju pred odlučujući dvoboj za plasman na završni turnir koji se od 25. svibnja do 7. lipnja 2026. održava u Estoniji.

Sve oči sada su uprte u posljednju i odlučujuću utakmicu koja je na rasporedu 31. ožujka u 16 sati, a u kojoj će Hrvatska snage odmjeriti s domaćinom Poljskom. Zahvaljujući dvjema pobjedama, izabranicima Marijana Budimira za potvrdu prvog mjesta i izravan plasman na Europsko prvenstvo dovoljan je i jedan bod, odnosno remi. Važnost uspjeha je dvostruka jer prvo mjesto u skupini ne osigurava samo Euro, već donosi i izravnu kartu za Svjetsko prvenstvo U-17 u Kataru. Generacija koju vodi izbornik Budimir tako ima priliku jednim udarcem osigurati dva velika natjecanja i potvrditi svoj ogroman potencijal.

