Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SITUACIJA NIJE ALARMANTNA

Što se događa u Chelseaju? Minus je preko 400 milijuna eura, ali neće biti kažnjen, evo i zašto

Premier League - Chelsea v Burnley
John Sibley/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
26.02.2026.
u 17:12

Godišnje izvješće "European Club Finance and Investment Landscape" donijelo je poražavajuće podatke za londonski klub. Chelsea se našao na vrhu ljestvice klubova s najvećim financijskim gubicima, a brojke su zabrinule cjelokupnu nogometnu javnost

Godišnje izvješće pod nazivom "European Club Finance and Investment Landscape" detaljno analizira financijsko poslovanje europskih nogometnih klubova i redovito objavljuje popis deset klubova koji su pretrpjeli najveće gubitke u određenoj sezoni. Nažalost po navijače londonskog kluba, Chelsea se ove godine našao na neslavnom vrhu te ljestvice. Premier liga nikada prije nije vidjela ovakve brojke, a jedini klub koji je zabilježio veće gubitke u povijesti bio je gigant iz La Lige, Barcelona, čije su financije bile teško pogođene pandemijom koronavirusa. Katalonski klub je u sezoni 2020./2021. zabilježio gubitak od čak 555 milijuna eura.

Gubici Chelseaja premašili su 200 milijuna funti (oko 235 milijuna eura) u četiri uzastopne sezone, pri čemu je pad prihoda bio dodatno opterećen sve većim troškovima poslovanja. Izvor za The Athletic naveo je kako je ogroman gubitak Chelseaja u prošloj sezoni, slično kao i kod Barcelone prije njih, bio potaknut značajnim bezgotovinskim računovodstvenim otpisima. Povrh svega, "Plavci" su kažnjeni i novčanom kaznom od 31 milijun eura od strane UEFA-e zbog kršenja financijskih pravila koje je utvrdilo krovno tijelo europskog nogometa.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Financije Chelseaja smatraju se teškima za tumačenje jer je klub sudjelovao u nizu transakcija koje se nalaze u sivoj zoni između financijskih propisa UEFA-e i Premier lige. Poslovi te vrste uključuju prodaju ženske ekipe kluba, dva hotela i parkirališta, a sve kako bi se bilanca prikazala u boljem svjetlu. Isti izvor za The Athletic tvrdi da ogroman deficit ne odražava temeljno operativno poslovanje kluba niti daje pravu sliku o tome kakve će financije biti u tekućoj i budućim sezonama. Navodi se da su se čelnici kluba iz zapadnog Londona bavili rješavanjem povijesnih pitanja, pri čemu je nekoliko jednokratnih stavki visokih troškova zabilježeno u istom financijskom izvještajnom razdoblju.

Akumulirani gubici Chelseaja tijekom trogodišnjeg razdoblja dosegnuli su nevjerojatnih 622 milijuna eura, što je iznos daleko iznad 60 milijuna eura dopuštenih pravilom UEFA-e o prihodima u nogometu. Unatoč tome, tvrdi se da će klub izbjeći dodatne financijske kazne. Chelsea je sklopio sporazum s UEFA-om koji mu omogućuje poslovanje u skladu s "projiciranim deficitom predstavljenim u poslovnom planu", što znači da se gubici moraju držati unutar prethodno naznačenih vrijednosti kako bi se izbjegle daljnje sankcije.

Iako su mnogi strahovali od drastičnih kazni, čini se da je klub pronašao način za usklađivanje s propisima. Izvor iz The Athletica navodi da "Plavci" nisu prekršili pravila o profitu i održivosti (PSR) za sezonu 2024./2025. koja vrijede u Premier ligi, što ih oslobađa bilo kakvog mogućeg oduzimanja bodova. Isti izvor je izjavio kako je klub uvjeren da posluje u skladu s uvjetima sporazuma i drugim financijskim pravilima, navodeći kao razloge poboljšanje temeljnog poslovanja i, između ostalog, značajne prodaje igrača. Chelsea je tijekom ljetnog prijelaznog roka 2025. godine zaradio oko 300 milijuna funti prodajom igrača.

The Athletic dalje izvještava kako golemi gubitak za sezonu 2024./2025. nije reprezentativan za buduće financije Chelseaja, već je krajnji rezultat razdoblja poslovne racionalizacije. Giganti Premier lige očekuju da će se u budućnosti pridržavati financijskih pravila kako na domaćem, tako i na europskom planu, potpomognuti prihodima koji će rasti ove sezone, prvenstveno zbog povratka u Ligu prvaka. Elitno europsko natjecanje navodno je klubu donijelo oko 80 milijuna funti nagradnog fonda ove sezone, budući da je momčad stigla do osmine finala.
Ključne riječi
minus gubitak Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Oštro priopćenje HUNS-a

Šokantan je rast ovisnika o klađenju, a ovakvim odlukama pokazujete da vas nije briga za djecu!

Danas je u Hrvatskom nogometnom savezu svečano potpisan novi ugovor za televizijska i marketinška prava između Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog Telekoma i Supersporta, vrijedan više od 60 milijuna eura. Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ smatra da je HNS ovime pokazao neodgovornost prema zaštiti društva, posebice mladih, od rastućem problema o ovisnosti o klađenju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!