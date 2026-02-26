Što se događa u Chelseaju? Minus je preko 400 milijuna eura, ali neće biti kažnjen, evo i zašto

Godišnje izvješće pod nazivom "European Club Finance and Investment Landscape" detaljno analizira financijsko poslovanje europskih nogometnih klubova i redovito objavljuje popis deset klubova koji su pretrpjeli najveće gubitke u određenoj sezoni. Nažalost po navijače londonskog kluba, Chelsea se ove godine našao na neslavnom vrhu te ljestvice. Premier liga nikada prije nije vidjela ovakve brojke, a jedini klub koji je zabilježio veće gubitke u povijesti bio je gigant iz La Lige, Barcelona, čije su financije bile teško pogođene pandemijom koronavirusa. Katalonski klub je u sezoni 2020./2021. zabilježio gubitak od čak 555 milijuna eura.

Gubici Chelseaja premašili su 200 milijuna funti (oko 235 milijuna eura) u četiri uzastopne sezone, pri čemu je pad prihoda bio dodatno opterećen sve većim troškovima poslovanja. Izvor za The Athletic naveo je kako je ogroman gubitak Chelseaja u prošloj sezoni, slično kao i kod Barcelone prije njih, bio potaknut značajnim bezgotovinskim računovodstvenim otpisima. Povrh svega, "Plavci" su kažnjeni i novčanom kaznom od 31 milijun eura od strane UEFA-e zbog kršenja financijskih pravila koje je utvrdilo krovno tijelo europskog nogometa.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Financije Chelseaja smatraju se teškima za tumačenje jer je klub sudjelovao u nizu transakcija koje se nalaze u sivoj zoni između financijskih propisa UEFA-e i Premier lige. Poslovi te vrste uključuju prodaju ženske ekipe kluba, dva hotela i parkirališta, a sve kako bi se bilanca prikazala u boljem svjetlu. Isti izvor za The Athletic tvrdi da ogroman deficit ne odražava temeljno operativno poslovanje kluba niti daje pravu sliku o tome kakve će financije biti u tekućoj i budućim sezonama. Navodi se da su se čelnici kluba iz zapadnog Londona bavili rješavanjem povijesnih pitanja, pri čemu je nekoliko jednokratnih stavki visokih troškova zabilježeno u istom financijskom izvještajnom razdoblju.

Akumulirani gubici Chelseaja tijekom trogodišnjeg razdoblja dosegnuli su nevjerojatnih 622 milijuna eura, što je iznos daleko iznad 60 milijuna eura dopuštenih pravilom UEFA-e o prihodima u nogometu. Unatoč tome, tvrdi se da će klub izbjeći dodatne financijske kazne. Chelsea je sklopio sporazum s UEFA-om koji mu omogućuje poslovanje u skladu s "projiciranim deficitom predstavljenim u poslovnom planu", što znači da se gubici moraju držati unutar prethodno naznačenih vrijednosti kako bi se izbjegle daljnje sankcije.

Iako su mnogi strahovali od drastičnih kazni, čini se da je klub pronašao način za usklađivanje s propisima. Izvor iz The Athletica navodi da "Plavci" nisu prekršili pravila o profitu i održivosti (PSR) za sezonu 2024./2025. koja vrijede u Premier ligi, što ih oslobađa bilo kakvog mogućeg oduzimanja bodova. Isti izvor je izjavio kako je klub uvjeren da posluje u skladu s uvjetima sporazuma i drugim financijskim pravilima, navodeći kao razloge poboljšanje temeljnog poslovanja i, između ostalog, značajne prodaje igrača. Chelsea je tijekom ljetnog prijelaznog roka 2025. godine zaradio oko 300 milijuna funti prodajom igrača.

The Athletic dalje izvještava kako golemi gubitak za sezonu 2024./2025. nije reprezentativan za buduće financije Chelseaja, već je krajnji rezultat razdoblja poslovne racionalizacije. Giganti Premier lige očekuju da će se u budućnosti pridržavati financijskih pravila kako na domaćem, tako i na europskom planu, potpomognuti prihodima koji će rasti ove sezone, prvenstveno zbog povratka u Ligu prvaka. Elitno europsko natjecanje navodno je klubu donijelo oko 80 milijuna funti nagradnog fonda ove sezone, budući da je momčad stigla do osmine finala.