Hrvatska počinje bitku za plasman u polufinale Eura. Evo gdje možete gledati okršaj s Mađarskom

Rukometaši Hrvatske danas u Kölnu igraju utakmicu drugog kola drugog kruga na Europskom rukometnom prvenstvu. Suparnik nam je Mađarska, reprezentacija koja ima bod više od nas pa onaj tko u današnjem susretu izgubi više ne može računati na plasman u polufinale. Svjesni su u našem taboru da se Mađarska danas mora pobijediti ili je u suprotnom naš EP završen, barem što se tiče visokih ambicija. Od naših igrača u Mađarskoj igraju Mario Šoštarić, Marin Jelinić (oba u Pick Szegedu) i Maraš (Tatabanya).

– Od danas počinje bitka za polufinale i svaka od tri utakmice je ključna. Nemamo pravo na kiks. Mađarska je disciplinirana, oni ne rade puno grešaka, zna se tko što radi i ne iskaču puno iz pravila i okvira. Imaju vrhunsku crtu i ako zaustavimo pivota te uz dobru obranu i golmana, pobjeda neće izostati – rekao je Mateo Maraš.

GALERIJA Hrvatska u velikoj drami izgubila od Francuske

Zvonimir Srna odigrao je sjajno protiv Francuske, no danas je novi dan i možda odlučujuća utakmica s Mađarima.

– To je malo drukčija reprezentacija od onih s kojima smo do sada igrali. Oni su dosta fizički jaki, manje trče i dosta igre grade oko pivota Banhidija koji je u izvrsnoj formi i svima radi probleme tako da ćemo na to morati posebno obratiti pozornost. Igrali smo protiv Banhidija ove sezone u Ligi prvaka i uspjeli smo ga zaustaviti zahvaljujući Jakovu Gojunu – rekao je Srna.

Hrvatska i Mađarska su do sada 13 puta igrale na velikim natjecanjima, a Hrvatska je daleko uspješnija s čak deset pobjeda. Mađarska je slavila dva puta, a jedan susret završio je neodlučeno. Što se tiče kapetana Domagoja Duvnjaka koji je zbog temperature propustio susret protiv Francuske, on je još uvijek bolestan i sigurno neće igrati protiv Mađara.

– Napravili smo analize, ima jako puno pozitivnih stvari, ali i nešto negativnih. Odigrali smo jednu jako dobru utakmicu, na visokom nivou, ali previše smo grešaka napravili. To se ne smije događati na ovoj razini. Od 16 tehničkih grešaka napravili smo pet dodavanja protivniku točno u ruke, a oni su ili kontrirali ili šutirali na prazan gol – rekao je Goran Perkovac i dodao:

– Mađarska je fizički još jača od Francuske, imaju samo dvometraše, ali su nešto sporiji i moramo ih natjerati da trče te zabijati brze i lake golove. Ako to uspijemo, mislim da su nam šanse za pobjedu dosta dobre – rekao je Perkovac.

Utakmica počinje od 18 sati uz prijenos na RTL televiziji.