Danska u skandinavskom derbiju srušila aktualnog europskog prvaka Švedsku

INCIDENT NA UTAKMICI

Hrvat s tribine Francuze gađao čašom: 'Nisam huligan! Bio sam jako emotivan, ispričavam se'

"Ne želim da me netko krivo shvati, krivo mi je što sam to bio ja i što su me na kraju izbacili iz dvorane", rekao je navijač koji je udaljen iz dvorane nakon što je prema klupi francuske reprezentacije bacio plastičnu čašu