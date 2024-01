Danska nadigrala Njemačku pred 20.000 navijača. Sve je spremno za finale

Rukometaši Danske i Francuske borit će se za naslov europskog prvaka u Koelnu, gdje su Danci u petak u polufinalu svladali Nijemce s 29-26 (12-14), a prethodno su Francuzi pobijedili Šveđane s 34-30 u produžetku. Nakon što je Francuska na dramatičan način došla do svog četvrtog finala Eura izbacivši u polufinalu branitelje naslova, Danska je to isto ostvarila puno boljom igrom u drugom poluvremenu slomila otpor Njemačke.

Domaća reprezentacija je u prvom poluvremenu igrala odličnu obranu i u 28. minuti došla do tri pogotka prednosti (13-10). U drugo poluvrijeme su Nijemci donijeli dva gola prednosti (14-12), ali je ona nestala već za dvije minute igre u nastavku. Danci su utakmicu prelomili od 49. do 53. minute, kad su od 22-20 došli do pet pogodaka prednosti (26-21) i bez poteškoća prednost održavali do konačnih 29-26.

Emil Jakobsen, Mikkel Hansen i Simon Pytlik su postigli po pet pogodaka za pobjednike. Njemačke strijelce su predvodili Renars Uscins s pet golova i Juri Knorr sa četiri.

Tako će se u nedjelju, od 15 sati, Njemačka i Švedska boriti za broncu, a u finalu koje će započeti u 17.45 sati za zlato će igrati Francuska i Danska. Bit će to repriza finala s posljednjeg Svjetskog prvenstva, kad su Danci osvojili treći uzastopni naslov svjetskih prvaka, te repriza finala olimpijskog turnira 2021. u Tokiju, gdje su do zlata došli Francuzi.

Francuzi su u sva tri dosadašnja finala na europskim prvenstvima izašli kao pobjednici, a za svoj posljednji europski naslov su svladali baš Dance, 2014. pred njihovim navijačima u Herningu. Danci će tražiti put prema trećem europskom zlatu, a prvom od 2012. Danska i Francuska su na Euru još dvaput igrale za broncu; 2018. u Hrvatskoj slavili su Francuzi, a prije dvije godine su broncu osvojili Danci.

