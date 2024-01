'Svim negativcima poručujem da im nedostaje malo dostojanstva. Trebaju raditi u interesu hrvatskog rukometa'

Vlado Šola, izbornik rukometaša Crne Gore, vratio se s Europskog prvenstva u Njemačkoj malo ranije od naše reprezentacije – Crna Gora ispala je u prvom krugu, ali ostavila je sjajan dojam. Nitko ih nije nadigrao, nesretno su izgubili od Islanda (30:31) i Mađarske (24:26), a jedinu pobjedu ostvarili su protiv Srbije (30:29).

Imamo momčad za medalju

– Mogu biti zadovoljan nekim pomacima u igri svoje reprezentacije, ali plasmanom ne mogu biti zadovoljan. Osvojili smo na kraju 14. mjesto i jedino je dobro što ćemo u današnjem ždrijebu za doigravanje za plasman na Svjetsko prvenstvo 2025. u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj biti među nositeljima. No još ne znam hoću li ostati izbornik jer mi ugovor sa Savezom istječe 31. siječnja. Ja sam zainteresiran za daljnju suradnju, no sad sve ovisi o čelnicima Crnogorskog rukometnog saveza – rekao je Vlado Šola.

Kako biste ocijenili nastup Hrvatske na Europskom prvenstvu?

– Nisam ja tu da ocjenjujem, ali mogu iznijeti neka svoja zapažanja o kojima sam već govorio nakon turnira u Poreču na kojem je Hrvatska pobijedila Crnu Goru i Sloveniju. Mislim da Hrvatska ima dobar roster koji je sastavljen od mladih i iskusnih igrača i da ima momčad za medalju. Ta medalja nije se dogodila na ovom Europskom prvenstvu, a mogla se dogoditi. Tko kaže da se neće dogoditi već na sljedećem velikom natjecanju? Prvo moram razjasniti što mislim kada kažem mladi igrači. Nisu to igrači od 20-21 godine, to su igrači u najboljim rukometnom godinama, ali bez iskustva igranja na velikim natjecanjima. Tu mislim na Srnu, Klaricu, Načinovića, Glavaša – rekao je Šola.

Bili ste jedan od najboljih svjetskih vratara, osvajač svjetskog i olimpijskog zlata, kako ocjenjujete Kuzmanovića i Mandića?

– Rekao sam isto i ranije. Hrvatska je dobila tandem vratara za idućih 10 do 15 godina. I ne bih sada izdvojio jednog od njih, obojica su podjednako kvalitetna. Kuzmanović je ovoga puta malo više iskočio, posebno u susretu protiv Njemačke. Ne viđa se svaki dan da netko protiv tako jakog suparnika, na tako velikom natjecanju, ima više od 20 obrana. Uglavnom, ne vidim nekakav veliki problem u lošem plasmanu na ovom Europskom prvenstvu, ništa puno ne zaostajemo za europskim vrhom. Neću ulaziti u to zašto su se dogodili kiksevi protiv Mađarske i Islanda, ali žalostan sam kada čitam razne komentare i to prilično negativne na račun izbornika i reprezentacije. Svim tim negativcima mogu poručiti samo jedno – budite samo malo više dostojanstveni i radite u interesu hrvatskog rukometa, a ne protiv njega.

Neke informacije govore da je došlo do sukoba između igrača i izbornika?

– To mogu biti samo priče. Istina je vjerojatno negdje na sredini. Izbornik bez igrača ne može ništa tako da nekako ne vjerujem u te priče o bojkotiranju pojedinih igrača. Jedni bez drugih ne mogu, tu nisam ništa novoga rekao. Nekad se dogodi loš dan, nekad se dogodi dobar. Nama se sve poklopilo protiv Španjolske, a sve loše se dogodilo protiv Mađarske i Islanda. Šteta je samo što smo konačno na jednom velikom natjecanju imali veliku podršku vratara, a izostali su rezultati. Ranije smo uvijek za loše rezultate krivili vratare kojima nikako nije išlo na velikim natjecanjima, posebno ne u posljednje vrijeme. Kada se poklopi jedno i drugo – evo medalje. A uvjeren sam da će se to uskoro i dogoditi. Ne treba zaboraviti da su sve reprezentacije jako puno napredovale i ni protiv koga ne možeš biti siguran u pobjedu ako si favorit na papiru. Vidjeli ste dokle je dogurala Austrija. Do zadnjeg kruga igranja u drugom krugu bili su u igri za polufinale. Nisu izgubili od Španjolske, Hrvatske i Njemačke, a to nije mala stvar.

Mislite li da Perkovac mora ostati ili?

– Na tu temu ne mogu ništa komentirati. Perkovac će podnijeti izvještaj Upravnom odboru i oni će na temelju njega odlučiti kako i što dalje. Primjerice, Hrvoje Horvat, bivši izbornik, imao je olakotne okolnosti kada je podnio izvještaj sa svog prvog velikog natjecanja kada smo na Europskom prvenstvu osvojili osmo mjesto 2022. godine. Olakotna okolnost bila je korona zbog koje nije mogao igrati s najboljim igračima. Dobio je novu priliku, otišao na Svjetsko prvenstvo i tamo bio deveti. Nakon toga više nije bilo povratka na klupu Hrvatske.

Možemo i moramo na OI

Hrvatsku za nešto više od mjesec dana čekaju kvalifikacije za odlazak na Olimpijske igre. Još se ne zna u koju ćemo od dvije skupine. U jednoj nas čekaju Španjolska, Brazil i Bahrein, u drugoj Njemačka, Alžir i Austrija.

– Mislim i vjerujem da Hrvatska ima kvalitetu da ode u Pariz i već tamo odigra važnu ulogu – kaže Šola.

Vratimo se na Crnu Goru, svi govore kako je velik uspjeh što ste vratili Vuku Borozana za kojeg kažu da je problematične naravi.

– S Vukom sam imao sjajan odnos i oni koji pričaju da je problematičan nisu u pravu. Na svakom treningu davao je 100 posto, odigrao je odlično turnir. Ovo mi je bio prvi izbornički angažman, a činjenica da su doveli mene kao stranca puno govori da ipak nešto vrijedim – zaključio je Šola.