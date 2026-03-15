'Hrvat je spasio Mourinha': Portugalski mediji raspisali se o Ivanoviću, svi pričaju o njegovom potezu

Igrala se šesta minuta sudačke nadoknade kada je izgledalo da će Benfica prosuti dva vitalna boda u borbi za naslov. Tada se ukazao Franjo Ivanović. Mladi hrvatski napadač, koji je u igru ušao u 74. minuti, savršeno je dočekao ubačaj Gianluce Prestiannija i preciznim volejem iz teškog kuta poslao loptu u mrežu za konačnih 2:1. Pogodak za pobjedu koja bi se na kraju sezone mogla pokazati zlatnom, lansirao je Ivanovića na naslovnice diljem Portugala.

Koliko je ovaj trenutak bio važan, najbolje govori činjenica da je José Mourinho utakmicu vodio "na daljinu" zbog suspenzije. Bez Ivanovićevog bljeska, Benfica bi gotovo sigurno ispala iz borbe za naslov, a ovako je ostala u utrci s vodećim Portom i gradskim rivalom Sportingom. Upravo zato portugalski mediji pišu kako je mladi Hrvat "spasio Mourinha", koji je s tribina nemoćno gledao dramu do posljednjih sekundi.

Njegov je nastup izazvao lavinu pohvala. Renomirani list A Bola proglasio ga je igračem utakmice i nadjenuo mu nadimak "ubojica dječjeg lica", navodeći kako su vijesti o njegovom "nestanku" bile preuveličane. "U derbiju protiv Porta dao je znakove života asistencijom. Šest dana kasnije, ponovno je bio čovjek odluke. U Ivanoviću ima života, a zbog toga i Benfica nastavlja živjeti", piše A Bola, slaveći njegovu ulogu presudnog "jokera s klupe".

Bio je to Ivanoviću četvrti ligaški pogodak sezone, kojim je prekinuo post u prvenstvu koji je trajao od listopada, kada je, zanimljivo, zabio istom protivniku. Da se vraća u formu, potvrdio je i u prošlom kolu asistencijom protiv Porta. Njegova pobjednička završnica izazvala je i opći metež na terenu u kojem su nakon naguravanja isključeni Benficin Amar Dedić i domaći Alfonso Trezza, što je samo naglasilo važnost trenutka koji je stvorio hrvatski napadač.