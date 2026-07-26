FOTO Prve snimke s mjesta okršaja, napadač je krenuo na policajce nožem: 'Morali smo ga zaustaviti'

Osumnjičenik za napad na Povorku ponosa u Berlinu 21-godišnji Abdul B. je preminuo. Pronađen je u vrtnom objektu u Spandauu, zapadno od Berlina, u 18:00 sati po lokalnom vremenu. Krenuo je prema policiji s hladnim oružjem, nakon čega je policija upotrijebila vatreno oružje. "Unatoč hitnim mjerama reanimacije koje je poduzela berlinska vatrogasna postrojba, preminuo je na mjestu događaja", rekao je glasnogovornik. U subotu navečer dok je trajala proslava Cristopher Street Day zaletio se kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba. Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile. Abdul B. je njemački državljanin libanonskog porijekla, prije napada bio je poznat policiji kao pripadnik islamističke scene u Berlinu i već je jednom osuđivan zbog planiranje terorističkog napada.

Berlinska senatorica unutarnjih poslova Iris Spranger, koja se trenutno sastaje sa zapovjedništvom hitnih službi, zahvalila je policiji. "Zahvalna sam sigurnosnim vlastima što su tako brzo pronašle napadača. To je ogromno postignuće". Svjedoci su izjavili da su tijekom akcije čuli više pucnjeva, ispaljenih u razmaku od samo nekoliko minuta. Prema Bildu, policija je do terorista došla putem informacija iz njegovog osobnog kruga.

Glasnogovornik policije reko je da je osumnjičenik napao policajce nožem. "Morali smo ga zaustaviti, to smo učinili pucnjavom i on je kao rezultat toga umro", kazao je. Odgovarajući na dodatno pitanje novinara, policajac dodaje da je policija na lokaciji u Spandauu naišla na jednog osumnjičenika i da "trenutno ne traga za drugima".

Podsjetimo, bijeli kombi skrenuo je u subotu navečer s ceste u berlinski Tiergarten, nekoliko stotina metara od trase velike Povorke ponosa koja je prije toga prošla središtem grada. Na stazama u parku još je bilo ljudi. Vozilo je prešlo oko 450 metara u Tiergartenu, gazeći ljude, prije nego što se zabilo u stablo. Jedna osoba je poginula, deseci su ozlijeđeni, a njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da je napadač, osim kombija, kao oružje koristio i mačetu. Kada je policija stigla, kombi je bio prazan. Brzo su rekonstruirali situaciju te objavili identitet i fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B., uz upozorenje građanima da mu ne prilaze jer bi mogao biti naoružan i opasan.