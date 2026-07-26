Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TERORIST IZ BERLINA MRTAV

FOTO Prve snimke s mjesta okršaja, napadač je krenuo na policajce nožem: 'Morali smo ga zaustaviti'

Berlin
Foto: REUTERS
1/7
Autori: Sandra Veljković, Maša Ilotić Šuvalić
26.07.2026.
u 20:21
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Osumnjičenik je napao policajce, a oni su potom otvorili vatru

Osumnjičenik za napad na Povorku ponosa u Berlinu 21-godišnji Abdul B. je preminuo. Pronađen je u vrtnom objektu u Spandauu, zapadno od Berlina, u 18:00 sati po lokalnom vremenu. Krenuo je prema policiji s hladnim oružjem, nakon čega je policija upotrijebila vatreno oružje. "Unatoč hitnim mjerama reanimacije koje je poduzela berlinska vatrogasna postrojba, preminuo je na mjestu događaja", rekao je glasnogovornik. U subotu navečer dok je trajala proslava Cristopher Street Day zaletio se kombijem u mnoštvo i pritom usmrtio jednu i ozlijedio najmanje 29 osoba. Prilikom dolaska policije otvorio je vatru, a snage reda su uzvratile i tom prilikom ga usmrtile. Abdul B. je njemački državljanin libanonskog porijekla, prije napada bio je poznat policiji kao pripadnik islamističke scene u Berlinu i već je jednom osuđivan zbog planiranje terorističkog napada.  

Berlinska senatorica unutarnjih poslova Iris Spranger, koja se trenutno sastaje sa zapovjedništvom hitnih službi, zahvalila je policiji. "Zahvalna sam sigurnosnim vlastima što su tako brzo pronašle napadača. To je ogromno postignuće". Svjedoci su izjavili da su tijekom akcije čuli više pucnjeva, ispaljenih u razmaku od samo nekoliko minuta. Prema Bildu, policija je do terorista došla putem informacija iz njegovog osobnog kruga.

Glasnogovornik policije reko je da je osumnjičenik napao policajce nožem. "Morali smo ga zaustaviti, to smo učinili pucnjavom i on je kao rezultat toga umro", kazao je. Odgovarajući na dodatno pitanje novinara, policajac dodaje da je policija na lokaciji u Spandauu naišla na jednog osumnjičenika i da "trenutno ne traga za drugima".

Podsjetimo, bijeli kombi skrenuo je u subotu navečer s ceste u berlinski Tiergarten, nekoliko stotina metara od trase velike Povorke ponosa koja je prije toga prošla središtem grada. Na stazama u parku još je bilo ljudi. Vozilo je prešlo oko 450 metara u Tiergartenu, gazeći ljude, prije nego što se zabilo u stablo. Jedna osoba je poginula, deseci su ozlijeđeni, a njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da je napadač, osim kombija, kao oružje koristio i mačetu. Kada je policija stigla, kombi je bio prazan. Brzo su rekonstruirali situaciju te objavili identitet i fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B., uz upozorenje građanima da mu ne prilaze jer bi mogao biti naoružan i opasan.
Ključne riječi
Njemačka Berlin

Komentara 19

Pogledaj Sve
ST
Starčević
19:21 26.07.2026.

ha ha ha... opet navodno... riječ stoljeća u večernjaku

Avatar future Gohan
future Gohan
20:31 26.07.2026.

Ono pto je najžalosnije, u EU, posebno zapadnoj, ovakvih ubojstva i silovanja ima tokiko u br. koji je nevjerojatan, no o njima mediji šute pod nalogom agende, a i o ovom ne bi se pisalo da nije napao Alfabet mafiju.. Činjenice. Znate danas da je skupina migranata silovala dvije žene na plaži u Italiji? Ne. Migrant izbo vlasnika trgovine na malo u Francuskoj, ni riječi i toliko toga.. Lažni privid tzv demokracije i slobode medija kao i stava.

Avatar Berlin9999
Berlin9999
20:07 26.07.2026.

Koliko ubojstava od strane migranata ima u zapadnoj EU pa se o tome ništa ne piše, da je žrtva običan obiteljski čovjek ne bi nitko ni znao.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

SIMBOL MEĐUNARODNE SOLIDARNOSTI

Na željezničkoj postaji sat je stao u 5.17, u 20 sekundi potres je usmrtio 1070 ljudi i izbrisao 80 posto grada

‘Skoplje više ne postoji!“, bile su to prve riječi radijskog spikera koje su se tog tragičnog 26. srpnja 1963. godine, u 7 sati ujutro, začule iz razrušenog grada. Nepuna dva sata prije, točno u 5 sati i 17 minuta, stravičan potres jačine 9 stupnjeva po Mercallijevoj ljestvici, odnosno 6,1 stupanj po Richteru, pogodio je Skoplje, ugasivši u nekoliko sekundi 1070 života. Iako je tog jutra prije 63 godine čak 80 posto grada bilo sravnjeno sa zemljom, uz pomoć cijelog svijeta Skoplje se podiglo kao Feniks iz pepela, a među donatorima je bio i Pablo Picasso.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!