mnogi ga koriste

Stručnjaci upozoravaju vozače: Ovaj gumb u automobilu mogao bi vam uništiti motor

Ana Hajduk
30.08.2025.
u 13:19

Vozači koji često voze u gradskim gužvama i na kratkim relacijama imaju veći rizik od prijevremenih kvarova.

Vozačima se savjetuje da dvaput razmisle prije nego što se oslone na popularnu značajku modernih vozila – automatski sustav za zaustavljanje/pokretanje (start/stop). Iako se reklamira kao ekološki prihvatljivo rješenje za uštedu goriva i smanjenje emisija, stručnjaci upozoravaju da dugoročno može izazvati skupe probleme s motorom, piše Express.co.

Ovaj sustav gasi motor kada vozilo miruje, primjerice na semaforu ili u prometnoj gužvi, a ponovno ga pali pritiskom na papučicu gasa. No, tvrtka za financiranje automobilskih popravaka Bumper upozorava da takva česta paljenja i gašenja stavljaju starter i akumulator pod dodatno opterećenje, što može skratiti njihov vijek trajanja i dovesti do skupih kvarova.

“Iako start/stop sustavi doprinose smanjenju emisija, nisu uvijek blagi prema ključnim komponentama vašeg motora. Ponovljena zaustavljanja i pokretanja s vremenom uzimaju svoj danak”, objašnjavaju stručnjaci. Američki mehaničar Scotty Kilmer istaknuo je da se čak 97% trošenja motora događa prilikom paljenja. To znači da vozači koji često voze u gradskim gužvama i na kratkim relacijama imaju veći rizik od prijevremenih kvarova.

Srećom, većina vozila omogućuje ručno isključivanje sustava – gumbom na instrumentnoj ploči, obično označenim slovom A uokvirenim strelicom. Stručnjaci savjetuju da ga isključite u uvjetima česte gradske vožnje, dok je na otvorenoj cesti sustav manje problematičan.

Kako sve više ljudi zadržava svoja vozila dulje zbog visokih cijena novih automobila, male navike – poput povremenog isključivanja start/stop funkcije – mogu pomoći u produženju vijeka trajanja motora i izbjegavanju nepotrebnih troškova popravaka.
