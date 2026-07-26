Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 137
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJAJNI SLOVENAC

Pogačar među besmrtnicima: osvojio peti Tour de France i ušao u povijest

Tour de France
Garnier Etienne/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.07.2026.
u 20:52
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Slovenac je po peti put u karijeri osvojio prestižni Tour de France i pridružio se odabranom društvu velikana koji su ovu legendarnu utrku osvajali najmanje pet puta

Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG), po peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo.

Prije Pogačara (2020., 2021., 2024.-2026.) to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu (1957., 1961.-1964.) i Bernardu Hinaultu (1978., 1979., 1981., 1982., 1985.), Belgijcu Eddyju Merckxu (1969.-1972., 1974.) te Španjolcu Miguelu Indurainu (1991.-1995.), ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de Francea. 

Posljednja etapa, koja prolazi pariškim ulicama i imat će cilj na Elizejskim poljanama (Champs Elysees), još je u tijeku, ali su vremena za ukupni poredak zamrznuta na 48 km prije cilja.

Današnja etapa je trebala startati iz Thoiryja i biti dugačka 132,2 km, ali je skraćena na 89 km i krenula je s mjesta na kojem će i završiti, a biciklisti su napravili dva dodatna kruga po Elizejskim poljanama prije nego što su krenuli u krugove koji uključuju uspone na Montmartre, a koji su uključeni u zadnju etapu Tour de Francea od prošle godine, nakon što je ta ruta doživjela ogromnu popularnost kad je njome vožena cestovna utrka na Olimpijskim igrama 2024.

Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro je osvojio bijelu majicu kao najbolji mladi vozač, Ekvadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je pobjedom u 20. etapi osigurao osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je Danac Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Ključne riječi
Tadej Pogačar Tour de France biciklizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!