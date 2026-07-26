VIDEO Hrvatski stručnjak o nebeskom fenomenu godine: 'To je najspektakularniji prirodni događaj ikad'

Ljubitelji astronomije i svi oni koji uživaju u nebeskim fenomenima s nestrpljenjem iščekuju 12. kolovoza, datum koji će ponuditi rijetku dvostruku poslasticu. Tog dana iz nekih dijelova Europe vidjet će se potpuna pomrčina Sunca, a iz Hrvatske će biti vidljiva djelomična pomrčina Sunca. Ovo je prva potpuna pomrčina u Europi od 1999. godine, koja će svoj potpuni oblik pokazati samo na nebu iznad Španjolske i Islanda. No, i naš djelomični pogled bit će jedinstven, a iskusni astronom Boris Štromar iz astronomskog društva Beskraj, koji je dosad lovio i promatrao čak četiri potpune pomrčine Sunca diljem svijeta, objašnjava zašto je ovaj događaj poseban. Pomrčina će započeti oko 19:30, kada Mjesec polako počne zaklanjati Sunce, a taj se početak golim okom neće primijetiti. Kako će se večer primicati, prizor će postajati sve dramatičniji, a kulminacija se poklapa s jednim od najljepših trenutaka dana.

Boris Štromar o pomrčini Sunca 12. kolovoza Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ono što ovu pomrčinu čini iznimno atraktivnom za promatrače iz Hrvatske jest činjenica da će se njezin maksimum dogoditi točno u trenutku zalaska Sunca, oko 20 sati. To znači da ćemo imati priliku vidjeti prizor pomračenog Sunca u obliku srpa kako tone u horizont. Vidljivost će se razlikovati ovisno o lokaciji; najviše će uživati stanovnici i posjetitelji Istre, gdje će Sunce biti zaklonjeno oko 85 posto. U Zagrebu i Zadru postotak će biti oko 70 posto, dok će u Slavoniji, primjerice u Osijeku i Vukovaru, biti zaklonjeno oko 55 posto Sunčevog diska. Za najbolji doživljaj ključno je pronaći lokaciju s čistim pogledom prema zapadu-sjeverozapadu, bez planina ili zgrada koje bi mogle zakloniti horizont. Štromar ističe kako će mjesta poput zadarskih Morskih orgulja biti idealna. Organizirano promatranje priprema i Zvjezdarnica Zagreb.

Sigurnost je prilikom promatranja pomrčine Sunca na prvom mjestu. Štromar izričito upozorava da se u Sunce ne promatra izravno bez odgovarajuće zaštite. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a improvizacije poput začađenog stakla mogu biti opasne jer propuštaju štetno infracrveno zračenje. Jedini siguran način su posebne naočale s filterom za promatranje Sunca, koje se mogu nabaviti i za nekoliko eura. Važno je naglasiti da se te naočale koriste isključivo za gledanje golim okom, a ako se koristi dalekozor ili teleskop, filter se mora postaviti ispred objektiva, nikako iza. Za one koji žele zabilježiti trenutak mobitelom, najjednostavnije je staviti zaštitne naočale ispred kamere. Ipak, tijekom samog zalaska, zbog raspršivanja svjetlosti u atmosferi, možda će biti moguće na nekoliko trenutaka sigurno baciti pogled i bez filtera, no oprez je nužan.

Iako ćemo iz Hrvatske vidjeti tek djelomičnu pomrčinu, Štromar, koji je 1999. godine putovao u Mađarsku kako bi svjedočio potpunoj, slikovito opisuje zašto je totalitet neusporediv doživljaj. "Niti 99 posto pomračenje nije tako spektakularno kao potpuna pomrčina. To je skroz nešto drugačije. Nije ni čudo da su se ljudi toga bojali", kaže on. Opisuje trenutak kada na nebu nastane crna rupa okružena mliječnom svjetlošću - Sunčevom koronom, koja se može vidjeti jedino tada. Temperatura osjetno padne, na nebu se ukažu najsjajnije zvijezde, a boje postanu fantastične. Životinje se zbune; ptice prvo utihnu, a nakon kraja pomrčine, sjeća se, u Mađarskoj se javio pijetao. "Potpuna pomrčina Sunca je najbolji spektakularni prirodni događaj ikad koji se može doživjeti. To je nešto totalno nestvarno", zaključuje Štromar.

Idealna noć za suze svetog Lovre

Nakon što pomračeno Sunce zađe za horizont, nebeska čarolija se nastavlja. Ista noć, s 12. na 13. kolovoza, donosi maksimum aktivnosti meteorskog roja Perzeida, poznatijeg pod narodnim nazivom suze svetog Lovre. Okolnosti za promatranje bit će gotovo savršene. Budući da se pomrčina Sunca događa za vrijeme mladog Mjeseca, naš prirodni satelit te noći neće svojom svjetlošću ometati vidljivost, što znači da će nebo biti iznimno tamno. To stvara idealne uvjete za uočavanje i onih najsitnijih meteora. Štromar ističe kako je ovo fantastična prilika za turistička mjesta, posebice na obali, da organiziraju pravi spektakl. Apelira na općine da razmisle o gašenju javne rasvjete na nekoliko sati kako bi se građanima i turistima omogućio nezaboravan pogled na zvijezde padalice.

Za sve koji planiraju promatrati Perzeide, Štromar nudi nekoliko korisnih savjeta. Iako se čini logičnim gledati prema ishodištu roja, zviježđu Perzeju, tamo ćemo zapravo vidjeti najmanje meteora. Najbolje je smjestiti se udobno, leći na tlo i gledati ravno prema zenitu, najvišoj točki na nebu, jer je tamo nebo najtamnije. Također, ključno je strpljenje. Najviše meteora vidljivo je u ranim jutarnjim satima, nakon ponoći pa sve do zore. "Ljudi često odustanu prerano, oko deset sati, i kažu da nisu ništa vidjeli. Treba pričekati da padne potpuni astronomski mrak, što je ljeti tek oko 23 sata, a broj meteora značajno raste kako noć odmiče", objašnjava. Ova jedinstvena kombinacija zalaska pomračenog Sunca i kiše meteora na tamnom nebu bez Mjeseca prilika je koja se ne propušta.