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SUKOB OKO KUNDIDA

Čija je vojska? General Kundid izložen je neviđenom poniženju, branitelji znakovito šute

Autor
Mirko Galić
26.07.2026.
u 14:59
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Plenkovićeva Vlada izložena je sumnjama, pa i otvorenim optužbama, da je ovladala državom, i da Hrvatska funkcionira više kao stranačka nego pravna država.

Na primjeru generala Tihomira Kundida zorno se vidi kako hrvatska država funkcionira kao oltar: Andrej Plenković služi misu i propovijeda, ministri mašu kandilom da otjeraju đavla od sebe, a vjerni građani s krunicom u ruci mole Svevišnjega za zdravlje svojih vladara. Hrvatska je ušla u zonu državnog bogoštovlja kad Vlada nagrađuje vjernost i ne oprašta izdaju ni vlastitoj pastvi. Tko malo odstupi od stranačke rigidnosti, gubi povjerenje vlasti. Statusno moćan načelnik Glavnog stožera pao je preko noći u nemilost Vlade i njena predsjednika zato što nije došao na jutarnju ispovijed u Banske dvore i što je progutao zapovijed Vrhovnoga zapovjednika da ne šalje vojsku na paradu u Pariz. Kriv je, ukratko, što se nije ponio kao vojnik HDZ-a, i što je nastupio kao general Hrvatske vojske.

Ključne riječi
vojska Andrej Plenković Tihomir Kundid

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