Istraživanje na više od 154.000 ljudi otkrilo moguću vezu između prvog spolnog odnosa i dugoročnog zdravlja

U istraživanju objavljenom u časopisu Healthcare and Rehabilitation analizirani su zdravstveni podaci oko 154.000 odraslih osoba. Cilj je bio utvrditi postoji li povezanost između dobi prvog spolnog odnosa i zdravstvenog stanja u kasnijem životu. Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su prvi spolni odnos imali u ranijoj dobi češće pokazivali znakove ubrzanog biološkog starenja. Kod njih su istraživači zabilježili veću učestalost tjelesne slabosti u starijoj dobi, manje godina provedenih u dobrom zdravstvenom stanju te lošiju vlastitu procjenu općeg zdravlja. „Dob prvog spolnog odnosa ne označava samo početak seksualnog razvoja pojedinca, nego može imati značajan utjecaj na procese starenja kroz više različitih bioloških mehanizama“, navode autori istraživanja.

Znanstvenici smatraju da iza ovih rezultata stoji više mogućih objašnjenja. Jedno od njih mogla bi biti ranija pojava puberteta, koja se često povezuje s ranijim stupanjem u spolne odnose. Postoji i mogućnost da dulja izloženost spolnim hormonima povećava oksidativni stres u organizmu i oštećenja DNA, procese koji se dovode u vezu s razvojem brojnih kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti i pojedine vrste raka.

Autori navode da neželjena trudnoća u mlađoj dobi može biti izvor dugotrajnog psihološkog stresa, a kronični stres već je u brojnim istraživanjima povezan s ubrzanim biološkim starenjem. Analiza je obuhvatila čak 34 moguća biološka i životna čimbenika koji bi mogli objasniti uočenu povezanost, među kojima su upalni procesi u organizmu, hormoni stresa, mentalno zdravlje i životne navike. „Rana seksualna edukacija i pravodobna podrška mladima mogli bi pomoći u ublažavanju dugoročnih zdravstvenih rizika“, istaknuli su autori.

Na temelju dobivenih rezultata istraživači predlažu nekoliko mjera koje bi mogle pridonijeti očuvanju zdravlja tijekom života. Kao jedan od najvažnijih koraka izdvajaju kvalitetno seksualno obrazovanje u mlađoj dobi. Naglašavaju i važnost dostupne psihološke podrške adolescentima koji odrastaju u nepovoljnim okolnostima, programa koji potiču zdrave životne navike i brigu o mentalnom zdravlju te redovitijih preventivnih zdravstvenih pregleda za osobe koje pripadaju skupinama s većim rizikom od kroničnih bolesti. Iako rezultati upućuju na zanimljivu povezanost, znanstvenici upozoravaju da na zdravlje tijekom života utječe čitav niz čimbenika te da dob prvog spolnog odnosa predstavlja samo jedan dio te složene slike, prenosi The Sun.