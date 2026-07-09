Nakon drame u prvom setu Pavić i Arevalo do velikog finala Wimbledona

Mate Pavić i Marcelo Arevalo prvi su finalisti u konkurenciji muških parova na ovogodišnjem Wimbledonu nakon što su u četvrtak u polufinalu svladali Kevina Krawietza i Tima Puetza sa 7-6 (8), 6-2 prekinuvši niz od četiri uzastopna poraza od njemačkog para.

Za hrvatsko-salvadorsku kombinaciju je ovo bila tek treća pobjeda u devetom međusobnom dvoboju s Krawietzom i Puetzom, a donijela im je drugo zajedničko finale na Grand Slam turnirima te prvo u Wimbledonu.

Za Pavića će ovo biti već četvrti nastup u finalu muških parova u All England Clubu, u kojem će pokušati doći do drugog naslova, nakon što je prvi osvojio 2021. s Nikolom Mektićem. Arevalo je prvi put u wimbledonskom finalu, a ohrabrujuća je njegova statistika u mečevima za trofeje na Grand Slam turnirima - dvaput je bio u finalu i oba puta je bio pobjednik. Oba naslova je osvojio u Roland Garrosu, prvi 2022. kad mu je partner bio Jean-Julien Rojer, a drugi 2024. s Pavićem.

U izjednačenom prvom setu polufinala odlučivao je 'tie-break' u kojem su Pavić i Arevalo poveli sa 4-0, a onda izgubili šest poena zaredom. No, spasili su obje set-lopte, a onda i treću kod 6-7. Novim 'mini-breakom' su došli do druge set-lopte kod vodstva 9-8 i dočekali pogrešku suparnika nakon netipične dugačke izmjene s osnovne crte.

Rasplet prvog seta kao da je utjecao na Nijemce koji su se držali do 2-2 u drugoj dionici, ali su onda Pavić i Arevalo nanizali četiri gema i tako izborili mjesto u subotnjem finalu.

Tamo će im suparnici biti bolji iz dvoboja prvih nositelja Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena i australsko-američkog para koji čine Thanasi Kokkinakis i Aleksandar Kovačević.

Marcelo Arevalo ima priliku za dvostruko slavlje u Wimbledonu, jer će u večeras igrati u finalu mješovitih parova s partnericom Jelenom Ostapenko protiv australske kombinacije Storm Hunter - Marc Polmans.