Hrvatska ne treba brinuti za budućnost nakon Vrsaljka: On mi je i uzor

Tin Hrvoj (18) jedan je od igrača na kojeg će u Dinamu u budućnosti sigurno ozbiljno računati. Njegovi razvojni pokazatelji sugeriraju da bi, u bližoj perspektivi, mogao najozbiljnije konkurirati za prvu momčad. To bi se moglo dogoditi, recimo, kroz sljedeće dvije-tri godine. Hrvoj je trenutačno opcija na desnoj strani u drugoj momčadi Dinama kod Igora Jovićevića. Također, standardan je član juniorske postave modrih koja ove sezone igra i Ligu prvaka. Njegova prirodna pozicija je desni bok. Dojmljiva je njegova fizička moć ponavljanja po toj desnoj strani.

A kako je krenula njegova priča?

Svi moji su dinamovci...

– Nogomet sam počeo igrati u Radoboju, u mjestu odakle dolazim, na malom terenu ispod moje kuće. Najveći dio ranog djetinjstva proveo sam ondje, igrajući nogomet s prijateljima. Poslije me tata upisao u NK Radoboj. Dolazim iz sportske obitelji, mama je bila rukometašica, a tata nogometaš i svoju ljubav prema sportu su prenijeli na mog brata i mene – počeo je Hrvoj.

Nije bilo dvojbe kada je odabir kluba u pitanju?

– Svi moji su dinamovci... Slušajući djedove doživljaje s utakmica i strast prema klubu i ja sam zavolio Dinamo. No, dan koji ću zauvijek pamtiti je kada me tata prvi put odveo na Maksimir. Bio je derbi i kada sam doživio to ozračje i euforiju poslije pobjede, bila je to ljubav na prvi pogled. Svako dijete iz mojeg kraja koje trenira nogomet mašta da jednog dana dođe u klub kakav je Dinamo. Kada sam dobio poziv od Igora Gabrijelića, bio sam najsretnije dijete na svijetu.

Nije oduvijek igrao na desnoj strani.

– U Radoboju sam bio krilo i bek, u Hrvatskom dragovoljcu i u početku u Dinamu - stoper.

Koliko je za mladog igrača težak prelazak iz omladinskog nogometa u seniorski?

– Zasigurno je najdulji i najteži period prilagodbe. Najviše mi savjeta daje tata s kojim i najviše razgovaram poslije svojih utakmica. Slušam i starije suigrače i trenere u klubu i reprezentaciji. Svjestan sam da moram još puno učiti.

Kako bi ocijenio kvalitetu nogometa na razini juniorske lige prvaka?

– Juniorska liga prvaka je jako zanimljivo i kvalitetno natjecanje jer imamo priliku igrati protiv najboljih nogometnih škola u Europi. Tako i mi postajemo bolji.

Koliko je to drukčije od, primjerice, igranja u Drugoj HNL?

– Druga HNL možda nije toliko atraktivna kao juniorska LP. Nešto lakše mi je igrati juniorski LP jer igram protiv svojih vršnjaka, dok u 2. HNL igram protiv igrača koji su stariji i iskusniji od mene. Posebno bih htio izdvojiti trenera Igora Jovićevića koji me uveo u seniorski nogomet. On voli mlade igrače, ima povjerenja u mene i baš mi je gušt raditi i učiti od njega. Uvijek od igrača traži nešto novo i kod njega se konstantno razvijam.

Tin, naravno, prati utakmice Dinamove seniorske momčadi.

– Išao sam prošle godine na Dinamove europske utakmice, a idem i ove. Ozračje na stadionu je vrhunsko i šteta je što tako nije i u HNL-u.

Volim otići i u kino...

Kako gleda na mogućnost da postane član prve momčadi?

– To mi je velika želja i zbog toga se i bavim ovim. Bio bih sretan kad bih kroz, recimo, dvije godine bio u kadru prve momčadi. Svakom igraču iz omladinske škole san je zaigrati za prvu momčad.

Kako provodi slobodno vrijeme?

– Ako ne učim za školu, volim otići u kino, igrati stolni tenis i košarku.

Tin trenutačno pohađa četvrti razred Športske gimnazije. Kako ga prijatelji u školi doživljavaju s obzirom na to da je igrač Dinama?

– Najnormalnije kao i bilo koga u razredu. Sada kad dođem u školu, kroz šalu znaju reći: “Opa, gledajte tko nam se vratio!” jer me često nema. Ali stvarno mi pomažu koliko najviše mogu. Misam mogao poželjeti bolji razred i razrednicu.

Koji su mu najdraži svjetski igrači?

– Volim gledati igrače na mojoj poziciji i od svakog pokušati uzeti najbolje. To su: Dani Alves, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold i Šime Vrsaljko koji mi je uzor.

Najdraži klub, osim Dinama?

– Manchester United. Trenutačno im ne ide najbolje pa prijatelj, koji je navijač Liverpoola, gotovo svakodnevno zbija šale zbog toga.

U kojoj bi ligi volio igrati?

– Volio bih igrati u Bundesligi. Stadioni su uvijek puni, navijači su dobri i sviđa mi se stil.

>>> Pogledajte što je nakon poraza od Atalante rekao Bruno Petković