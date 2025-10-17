Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
FIFA-INA LJESTVICA

Hrvatska ispala iz društva deset najboljih: Evo kako sada do statusa nositelja

Leipzig: U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 protiv Italije
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
17.10.2025.
u 13:52

Vatrene j jako koštao remi u Pragu protiv Češke, a ni pobjeda protiv slabašnog Gibraltara nije joj pomogla da obrani poziciju budući da bodovni sistem koji FIFA koristi u obzir uzima snagu protivnika

FIFA je nakon netom azvršenih listopadskih reprezentativnih dužnosti objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta. Španjolska je uspješno zadržala prvu poziciju dok je Argentina preskočila Francusku i popela se na drugo mjesto. Što se tiče najboljih deset reprezentacija, Nizozemska i Brazil su zamijenili pozicije pa su 'Oranje' sada na šestom mjestu, a Njemačka se popela za dva mjesta na 10. poziciju te potisnula Hrvatsku na 11. mjesto, a Italija je sada deveta.

Ovaj slabiji ranking mogao bi imati jako ozbiljne posljedice na ambicije Vatrenih na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine budući da, kako sada stvari stoje, vatreni u ždrijebu neće imati status nositelja. Podsjetimo, sljedeća svjetska smotra sadržavat će 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina s po četiri reprezentacije, a status nositelja imat će devet najboljih po FIFA-inoj ljestvici te domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Vatrene j jako koštao remi u Pragu protiv Češke, a ni pobjeda protiv slabašnog Gibraltara nije joj pomogla da obrani poziciju budući da bodovni sistem koji FIFA koristi u obzir uzima snagu protivnika.

Da bi imala status nositelja, Hrvatska mora pobjedama zaključiti svoj nastup u kvalifikacijama te se nadati kiksu Njemačke koja u posljednja dva kola igra protiv Luksemburga u gostima i Slovačke kod kuće. Njima će također pobjeda biti imperativ uoči posljednje dvije utakmice jer su trenutačno na diobi prvog mjesta sa Slovačkom - obje reprezentacije imaju po devet bodova iz četiri susreta. Ipak, nada postoji budući da su upravo Slovaci nanijeli jedini poraz 'Elfu' u ovim kvalifikacijama kada su ih u Bratislavi svladali s 2:0. Oni se također nadaju osiguravanju prvog mjesta kako bi izbjegli dodatne kvalifikacije.

VEZANI ČLANCI: 

Hrvatskoj treba i da Italija ne uspije preskočiti Norvešku do kraja kvalifikacija, odnosno da Azzurri završe u dodatnim kvalifikacijama. Njih također čeka težak zadatak budući da za Norvežanima zaostaju tri boda i imaju puno slabiju gol-razliku, a upravo će s njima igrati u posljednjem kolu. Hrvatskoj prijeti i 12. Maroko koji ima minimalan zaostatak za vatrenima, no oni su završili svoj nastup u kvalifikacijama te će u studenome igrati samo prijateljske utakmice koje nose puno manje bodova.

Ždrijeb SP-a održat će se petog prosinca u Las Vegasu, a da bi Hrvatska bila jedan od 12 nositelja mora se nadati kiksu jednom porazu Njemačke (puno vjerojatnije od Slovačke nego od Luksemburga) i da Talijani ne izbore direktan plasman. U tom će slučaju Hrvatska u skupini izbjeći Španjolsku, Argentinu, Francusku, Englesku, Portugal, Nizozemsku, Brazil, Belgiju, SAD, Kanadu i Meksiko.

Ključne riječi
FIFA ljestvica nositelji Ždrijeb kvalifikacije za SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije
Premium sadržaj
IZBORNIK U-21 ZA VL

Ivica Olić: Jednak broj Hrvata žive u inozemstvu, zašto to ne iskoristiti? Novi Modrić se neće pojaviti slučajno

- Znamo da imamo relativno malu bazu kod kuće, koja je proteklih desetak godina postala još manja jer je takva demografska slika Hrvatske, a imamo jednak broj Hrvata koji žive u inozemstvu – zašto ne bismo to iskoristili? Želimo razvijati svoje igrače, ali istodobno ne smijemo zatvarati vrata onima koji mogu pomoći i koji imaju hrvatsko srce, ma gdje odrasli.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
2
VAŠE MIŠLJENJE

ANKETA Podcjenjuju li Fifa i kladionice hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne?

Hrvatska je u kontekstu globalnog procjenjivanja snage svojevrsni paradoks, posebice sada ususret novom svjetskom prvenstvu, budući da je riječ o reprezentaciji koja je već godinama na papiru negdje oko 10. mjesta na svijetu, no kad je najvažnije niže rezultate kao da je Top 3 reprezentacija svijeta. I to ju u neku ruku čini neobičnom pojavom pri raznim metrikama utvrđivanja kvalitete i uspjeha, posebice pri predviđanjima

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
5
PITALI SMO VAS

Evo tko je pobijedio u anketi Večernjeg lista: Navijači odlučili kojeg napadača Dalić treba zvati u Hrvatsku

S tim na umu, s tom činjenicom da je sam izbornik javno pred televizijskim kamerama malo drukčijim riječima rekao "moramo pronaći napadača", nekako je logična posljedica pregledati situaciju i složiti popis napadača koji nisu u trenutačnom kadru hrvatske reprezentacije, a koji bi mogli biti kandidati za upotpuniti to moranje o kojem izbornik Dalić priča.

Učitaj još