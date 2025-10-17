Hrvatska ispala iz društva deset najboljih: Evo kako sada do statusa nositelja

FIFA je nakon netom azvršenih listopadskih reprezentativnih dužnosti objavila novu ljestvicu najboljih reprezentacija svijeta. Španjolska je uspješno zadržala prvu poziciju dok je Argentina preskočila Francusku i popela se na drugo mjesto. Što se tiče najboljih deset reprezentacija, Nizozemska i Brazil su zamijenili pozicije pa su 'Oranje' sada na šestom mjestu, a Njemačka se popela za dva mjesta na 10. poziciju te potisnula Hrvatsku na 11. mjesto, a Italija je sada deveta.

Ovaj slabiji ranking mogao bi imati jako ozbiljne posljedice na ambicije Vatrenih na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine budući da, kako sada stvari stoje, vatreni u ždrijebu neće imati status nositelja. Podsjetimo, sljedeća svjetska smotra sadržavat će 48 reprezentacija raspoređenih u 12 skupina s po četiri reprezentacije, a status nositelja imat će devet najboljih po FIFA-inoj ljestvici te domaćini SAD, Kanada i Meksiko.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vatrene j jako koštao remi u Pragu protiv Češke, a ni pobjeda protiv slabašnog Gibraltara nije joj pomogla da obrani poziciju budući da bodovni sistem koji FIFA koristi u obzir uzima snagu protivnika.

Da bi imala status nositelja, Hrvatska mora pobjedama zaključiti svoj nastup u kvalifikacijama te se nadati kiksu Njemačke koja u posljednja dva kola igra protiv Luksemburga u gostima i Slovačke kod kuće. Njima će također pobjeda biti imperativ uoči posljednje dvije utakmice jer su trenutačno na diobi prvog mjesta sa Slovačkom - obje reprezentacije imaju po devet bodova iz četiri susreta. Ipak, nada postoji budući da su upravo Slovaci nanijeli jedini poraz 'Elfu' u ovim kvalifikacijama kada su ih u Bratislavi svladali s 2:0. Oni se također nadaju osiguravanju prvog mjesta kako bi izbjegli dodatne kvalifikacije.

VEZANI ČLANCI:

Hrvatskoj treba i da Italija ne uspije preskočiti Norvešku do kraja kvalifikacija, odnosno da Azzurri završe u dodatnim kvalifikacijama. Njih također čeka težak zadatak budući da za Norvežanima zaostaju tri boda i imaju puno slabiju gol-razliku, a upravo će s njima igrati u posljednjem kolu. Hrvatskoj prijeti i 12. Maroko koji ima minimalan zaostatak za vatrenima, no oni su završili svoj nastup u kvalifikacijama te će u studenome igrati samo prijateljske utakmice koje nose puno manje bodova.

Ždrijeb SP-a održat će se petog prosinca u Las Vegasu, a da bi Hrvatska bila jedan od 12 nositelja mora se nadati kiksu jednom porazu Njemačke (puno vjerojatnije od Slovačke nego od Luksemburga) i da Talijani ne izbore direktan plasman. U tom će slučaju Hrvatska u skupini izbjeći Španjolsku, Argentinu, Francusku, Englesku, Portugal, Nizozemsku, Brazil, Belgiju, SAD, Kanadu i Meksiko.