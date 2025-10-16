Vatreni mogu biti u skupini sa Srbijom, a prijete im i europski velikani

Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva čeka novo izdanje Lige nacija, a protiv koga ćemo igrati doznat će početkom 2026. godine. Uefa je objavila jakosne skupine za nadolazeći ždrijeb, a Hrvatska će, kao i dosad, biti dio najjače A lige, u kojoj će se boriti za prestižni trofej.

Izabranici Zlatka Dalića smješteni su u drugu jakosnu skupinu, što znači da ne mogu igrati protiv Italije, Nizozemske i Danske, koje se također nalaze u tom potu.

S druge strane, vatrene u ždrijebu mogu dočekati veliki suparnici poput Portugala, Španjolske, Francuske ili Njemačke iz najjače jakosne skupini.

U trećoj jakosnoj skupini nalaze se Srbija, Belgija, Engleska i Norveška pa tako njih možemo dobiti, dok bi potencijalni protivnici iz četvrtog šešira mogli biti Wales, Češka, Grčka ili Turska.

Prve dvije momčadi iz svake skupine prolaze u razigravanje za trofej, dok trećeplasirane momčadi igraju za ostanak protiv drugoplasiranih iz Lige B. Posljednjeplasirane reprezentacije ispadaju u niži rang natjecanja.