Hrvatska ima svjetskog prvaka u sportu u kojem imamo dvije zlatne olimpijske medalje

Autor
Damir Mrvec
30.09.2025.
u 13:57

Toni Gudelj, član streljačkog društva Osijek 1784 osvojio je svjetski juniorski naslov u gađanju leteće meta, u finalu je imao 44 pogodaka od mogućih 50.

Sjajne vijesti stižu iz New Delhija. Toni Gudelj, član streljačkog društva Osijek 1784 osvojio je svjetski juniorski naslov u gađanju leteće meta.

U finalu je imao 44 pogodaka od mogućih 50. Za tri boda je nadmašio drugoplasiranog Španjolca Isaaca Hernandeza dok je treći, s čak deset bodova manje, bio Indijac Vinay Pratap Singh Chandrawat.

Leon Zegnal, još jedan osječki strijelac, završio je natjecanje kao sedmi. U kvalifikacijama je imao 118 pogodaka.

Ove godine Gudelj, Zegnal i Zrinski osvojili su zato na europskom prvenstvu u Francuskoj, u disciplini trap trio. Ove godine Toni je osvojio i svoju prvu medalju na Svjetskom juniorskom kupu.

Bio je treći na natjecanju u njemačkom Suhlu. Toni Gudelj sigurno je jedna od naših velikih nada koji bi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine mogao iznenaditi osvajanjem nove medalje.

 Naime, za sada u ovoj olimpijskoj disicplini imamo već dva zlata. Giovanni Cernogoraz bio je  zlatni u Londonu 2012., a Josip Glasnović bio je zlatni u Rio de Janeiru 2016. godine.   

Josip Glasnović Giovanni Cernogoraz New Delhi Trap Streljaštvo

