Hrvatska ima novo vratarsko čudo: Stiže iz Đakova, baš kao kapetan Duvnjak, a evo o kome se radi

Novo ime u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji je Kristian Pilipović (26), trenutačno vratar švicarskog prvaka Kadettena. Rođen je u Đakovu, a s četiri godine otišao je u Beč.

– Tata je dobio posao u Austriji pa smo mama i ja za njim došli u Beč. Kao mali trenirao sam gimnastiku i džudo, a onda sam se zainteresirao za rukomet gledajući hrvatsku reprezentaciju s Balićem i Metličićem. Upisao sam se u klub Fivers gdje sam jedno vrijeme trenirao s Ivanom Martinovićem. Tko bi rekao da ćemo godinama kasnije zajedno igrati za hrvatsku reprezentaciju... U Fiversu sam proveo osam godina. Kako sam završio između vratnica? Iskreno, bio sam malo punašniji u to vrijeme pa su me treneri odmah stavili na vrata – istaknuo je Pilipović.

Njegove obrane dovele su ga u Nexe 2017. godine.

Uh, još se sjećam “lisica”

– U to vrijeme već sam branio i za reprezentaciju Austrije gdje me je trenirao legendarni danski vratar Mattias Anderson. On je prava rukometna Wikipedija. Od njega sam doista puno toga naučio. Malo mi je bilo teško u početku u Nexeu. Došao sam iz velikog u jedan manji grad, nisam nikoga poznavao. Morao sam stjecati nove prijatelje. Ali brzo sam se priviknuo na slavonski način života jer sam svako ljeto provodio u Đakovu koje nije daleko od Našica – kaže Kristian.

Mlađi brat nije završio u rukometu?

– Ne, Noa rekreativno igra nogomet – istaknuo je Kristian.

Možda će vaši sinovi biti novi rukometaši?

– Još su mali, imaju godinu i tri godine. Nadam se da će završiti u sportu – naglasio je Kristian.

U Našicama je sjajno branio. Te sezone Nexe je zamalo završilo na završnom turniru Europske lige.

– Uh, i danas se sjećam četvrtfinalnih utakmica protiv njemačkih “lisica”. Pobijedili smo Füchse u Našicama s plus osam, a u gostima izgubili s minus devet – istaknuo je Pilipović koji je u prvom susretu imao 14, a u drugom 13 obrana. U Našicama je trebao ostati još dvije sezone, a onda je došla ponuda Kadettena.

– Hvala Našičanima koji su me izašli u susret jer je ponuda zaista bila dobra. Super mi je u Schaffhausenu. To je maleni gradić, blizu Züricha. Ne pjeva uzalud Dino Merlin “Moj život je Švicarska”. Svi pričaju kako je Ženevsko jezero najljepše u Švicarskoj, no meni je Ciriško još ljepše. Nemam previše slobodnog vremena jer su treninzi dvaput dnevno, utakmice vikendom. Ono malo sporohodnog vremena provodim sa sinovima, a znam pročitati i neku dobru knjigu – kaže Kristian.

Konačno skupio hrabrost

Kadetten ove sezone igra u skupini Europske lige. U prvom kolu izgubili su samo s pogotkom razlike od Sportinga u Lisabonu, a u drugom su na svom parketu odigrali neodlučeno s Pelisterom.

– U obje utakmice imali smo uvjerljivo vodstvo i na kraju smo sve to prokockali. No i dalje nam je ambicija plasman u osminu finala – rekao je Pilipović koji je u te dvije utakmice imao 21 obranu. Branio je za Austriju na EP-u u Hrvatskoj 2018. te na Svjetskom prvenstvu u Danskoj godinu dana kasnije.

– Konačno sam skupio hrabrost i odlučio se braniti za Hrvatsku. Mogao sam i moram to napraviti puno ranije, ali eto, nisam. Izbornika Hrvoja Horvata dobro poznajem jer mi je bio trener u Našicama. Bio je tada na početku svoje ozbiljne trenerske karijere. Nadam se da ću pomoći Hrvatskoj na Europskom prvenstvu 2022. godine u Mađarskoj – zaključio je Pilipović.

Ivan Pešić jedan je od najiskusnijih naših igrača na pripremama u Poreču.

– Moram priznati da imamo odličnu atmosferu, ima tu i pošalica, ali prije svega dobro treniramo – rekao je vratar Meškova.

U subotu igrate protiv Slovenije? – Uvijek su to za nas bile nezgodne utakmice. Ne odustaju ni kada je minus deset – istaknuo je Pešić.

A tih minus deset bilo je u susretu za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. godine. Upravo je Pešić branio na toj utakmici .

– Dakle, u subotu moramo igrati ozbiljno od prve do 60. minute – istaknuo je Ivan.

Prvi put je među vama novi vratar, Kristian Pilipović?

– Dobar je dečko, ali i dobar vratar. Pratim kako brani u Švicarskoj. Sigurno je da će nam pomoći na vratarskoj poziciji – zaključio je Pešić.