ZLATNI JEDRILIČAR

Hrvatska ima dvostrukog europskog prvaka! Josip Tafra pomeo konkurenciju

Screenshot: X
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
17.08.2025.
u 11:47

"Od samog početka prvenstva osjećao sam se samouvjereno i dobro. Nakon Svjetskog prvenstva u Americi znao sam da pripadam među najbolje i da se mogu boriti za vrh", rekao je Tafra

Nakon što je prije samo jedanaest dana osvojio srebrnu medalju i titulu viceprvaka svijeta u juniorskoj konkurenciji, mladi splitski jedriličar Josip Tafra (18) iz Jedriličarskog kluba Labud ostvario je povijesni uspjeh – zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u klasi ILCA 6.

Josip je u švedskom Marstrandu pokazao iznimnu dominaciju, tijekom cijelog tjedna držao je vodeću poziciju, a u dramatičnom raspletu posljednjeg dana, nakon 11 odjedrenih regata, završio je s jednakim brojem bodova kao i Čeh Jiri Tomas (33). O pobjedi je odlučio broj prvih mjesta – Josip je imao tri, a Tomas samo jedno. Time je Tafra postao europski prvak u seniorskoj konkurenciji, a ujedno i u kategoriji U21, dok je uspjeh hrvatskog jedrenja upotpunio Lovre Bakotić brončanom medaljom.

"Od samog početka prvenstva osjećao sam se samouvjereno i dobro. Nakon Svjetskog prvenstva u Americi znao sam da pripadam među najbolje i da se mogu boriti za vrh. Cilj mi je bio završiti u prva tri, ali cijeli sam tjedan bio prvi i uspio sam to zadržati do kraja", kazao je Tafra, dok je njegov trener Vedran Mandić istakao:

"San svakog sportaša i trenera je osvojiti dvije velike medalje, a njihov je sjaj još veći kada dođu u samo jedanaest dana. Nakon kratkog odmora od 15 dana krećemo u nove izazove. Do kraja sezone očekuju nas još dvije jake regate u koje moramo dati svoj maksimum i ostvariti što bolji plasman koji se u ovom momentu i očekuje od nas. Na kraju godine prelazimo u olimpijsku klasu ILCA 7, s jasnim ciljem – nastup na Olimpijskim igrama 2032.“

Ovaj uspjeh dodatno je značajan jer se događa u godini nakon obilježavanja 100 godina Jedriličarskog kluba Labud.
NI
nitkoinista
13:03 17.08.2025.

bravo

