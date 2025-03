Mourinho okrenuo leđa Livakoviću? Vatreni se ovome nije nadao: 'Odlazi, gotovo je...'

Nakon dvije sezone provedene u Fenerbahčeu, vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković (30) vrlo će vjerojatno napustiti klub iz Istanbula. Iako se tek nedavno vratio u sastav nakon ozljede, čini se kako je definitivno izgubio povjerenje Josea Mourinha, trenera Fenerbahčea. Turski mediji pišu kako je rastanak Mourinha i Livakovića u Fenerbahčeu "gotova stvar".

"Fenerbahce ima u planu prodaju Dominika Livakovića", navode turski mediji uz dodatak da je Jose Mourinho prezadovoljan onime što na terenu pokazuje njegova dosadašnja zamjena, İrfan Can Eğribayat te da će ga ostaviti na golu kao prvi izbor.

Jasno, kada je riječ o napisima turskih medija, to treba uzeti s popriličnom dozom rezerve, no nije nemoguće da od ljeta Livakovića budemo gledali u nekom drugom klubu. Poznato je da je ljetos imao ponudu iz Saudijske Arabije, no tamo nije otišao, ali je ta opcija još na stolu.

Ove sezone Livaković je sudjelovao na 26 utakmica u kojima je primio 31 pogodak. Nekadašnji junior NK Zagreba u Tursku je stigao u ljeto 2023. godine iz Dinama za 6.6 milijuna eura. S Fenerbahčeom ima ugovor do ljeta 2028. godine, ali razvidno je da će se ta suradnja ranije raskinuti.

