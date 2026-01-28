Naši Portali
VIDNO LJUT

VIDEO Bijesni Vori sasuo paljbu po ključnim ljudima Europskog prvenstva: 'Toga nema ni u jednom sportu'

Sesvete: EHF Europska liga, MRK Sesvete - HC Vardar 1961
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
28.01.2026.
u 17:37

Pogledajmo nažalost koliko ozljeda ima na ovom turniru. I to nijedna nije ozljeda od tri dana... To su križni ligamenti, puknuće ruke, zadnje lože, ovom pukne kvadriceps…

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 18 sati igra posljednju utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva. Pobjedom protiv Mađarske, naši rukometaši osigurali bi ne samo plasman u polufinale, već plasman s prvog mjesta u skupini što se činilo gotovo nemoguće nakon teškog poraza od Švedske u prvom krugu.

Današnja utakmica protiv Mađara bit će po mnogočemu specifična. Osim što će Hrvatska morati igrati bez prve opcije na lijevom vanjskom u Zvonimiru srni, ova utakmica stiže samo 22 sata nakon kraja jučerašnje utakmice sa Slovenijom u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona slavili s 29:25. Treba reći i kako su Mađari i u nešto težoj situaciji budući da su imali još manje vremena za oporavak jer oni su jučerašnju utakmicu protiv Švedske igrali u kasnijem terminu od 20:30.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Ovakva odluka EHF-a da se posljednje dvije utakmice u drugom krugu, koje i odlučuju o putnicima u polufinale, igraju dan za danom posebno su naljutile Igora Vorija. Bivši kapetan Hrvatske oštro je kritzirao zgusnut raspored u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet':

- Pogledajmo nažalost koliko ozljeda ima na ovom turniru. I to nijedna nije ozljeda od tri dana... To su križni ligamenti, puknuće ruke, zadnje lože, ovom pukne kvadriceps… Znači to su pauze od po mjesec-dva, šest mjeseci, ali njih to nije briga. On ne gleda to, on samo gleda sebe i to je najbitnije - započeo je Vori.

- Tko gleda igrače? Mi koji bi trebali uživati u rukometu... Dođe zadnji dan i ti više ne uživaš jer igrač ne može proizvesti tu kvalitetu, jer nema energije. Možemo se vratiti na Final Four Lige prvaka bez obzira što malo skrećem s teme... Isto tako! Igraš dan za danom. Pa to je nemoguće, to nema ni u jednom sportu kod nas. Ljudi pa hoćete li toliko izgubiti ako date dva dana slobodno? Ja mislim da nećete... - zaključio je ljutiti monolog aktualni trener Sesveta.

Ključne riječi
Mađarska rukometna reprezentacija Igor Vori EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Komentara 1

AN
AnimaTor
18:00 28.01.2026.

Na žaolst , danas su sportaši moderni gladijatori. Lomovi , olijede , puknuća, svega i svaćega.

