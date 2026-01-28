VIDEO Bijesni Vori sasuo paljbu po ključnim ljudima Europskog prvenstva: 'Toga nema ni u jednom sportu'

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 18 sati igra posljednju utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva. Pobjedom protiv Mađarske, naši rukometaši osigurali bi ne samo plasman u polufinale, već plasman s prvog mjesta u skupini što se činilo gotovo nemoguće nakon teškog poraza od Švedske u prvom krugu.

Današnja utakmica protiv Mađara bit će po mnogočemu specifična. Osim što će Hrvatska morati igrati bez prve opcije na lijevom vanjskom u Zvonimiru srni, ova utakmica stiže samo 22 sata nakon kraja jučerašnje utakmice sa Slovenijom u kojoj su izabranici Dagura Sigurdssona slavili s 29:25. Treba reći i kako su Mađari i u nešto težoj situaciji budući da su imali još manje vremena za oporavak jer oni su jučerašnju utakmicu protiv Švedske igrali u kasnijem terminu od 20:30.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovakva odluka EHF-a da se posljednje dvije utakmice u drugom krugu, koje i odlučuju o putnicima u polufinale, igraju dan za danom posebno su naljutile Igora Vorija. Bivši kapetan Hrvatske oštro je kritzirao zgusnut raspored u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet':

- Pogledajmo nažalost koliko ozljeda ima na ovom turniru. I to nijedna nije ozljeda od tri dana... To su križni ligamenti, puknuće ruke, zadnje lože, ovom pukne kvadriceps… Znači to su pauze od po mjesec-dva, šest mjeseci, ali njih to nije briga. On ne gleda to, on samo gleda sebe i to je najbitnije - započeo je Vori.

- Tko gleda igrače? Mi koji bi trebali uživati u rukometu... Dođe zadnji dan i ti više ne uživaš jer igrač ne može proizvesti tu kvalitetu, jer nema energije. Možemo se vratiti na Final Four Lige prvaka bez obzira što malo skrećem s teme... Isto tako! Igraš dan za danom. Pa to je nemoguće, to nema ni u jednom sportu kod nas. Ljudi pa hoćete li toliko izgubiti ako date dva dana slobodno? Ja mislim da nećete... - zaključio je ljutiti monolog aktualni trener Sesveta.