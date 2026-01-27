Naši Portali
SRIJEDA DONOSI KLJUČNU UTAKMICU

Hrvatska lovi i četvrtfinale Eura u futsalu, izbornik je siguran: 'Znamo što nam je činiti'

Zagreb: Marinko Mavrović održao je konferenciju za medije
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
27.01.2026.
u 18:22

Nakon dva kola i dva istovjetna remija (2-2) protiv Francuske i Gruzije, izabranici Marinka Mavrovića moraju pobijediti Latvijce za plasman među osam najboljih reprezentacija na Europskom prvenstvu.

Hrvatsku futsalsku reprezentaciju u srijedu (16.30 sati) u Rigi čeka odlučujući dvoboj u grupnoj fazi Europskog prvenstva, u kojem će protiv domaće reprezentacije tražiti pobjedu koja donosi plasman u četvrtfinale. Nakon dva kola i dva istovjetna remija (2-2) protiv Francuske i Gruzije, izabranici Marinka Mavrovića moraju pobijediti Latvijce za plasman među osam najboljih reprezentacija na Europskom prvenstvu. 

"Atmosfera u momčadi je odlična, naravno da nas je malo poremetio ishod utakmice protiv Gruzije, ali što je, tu je. Znamo što nam je činiti, moramo osvojiti tri boda, pobijediti Latviju i plasirati se u četvrtfinale", poručio je hrvatski izbornik u izjavi za službeni mrežni portal Hrvatskog nogometnog saveza.

"Imamo igru, stvaramo prilike, jedini problem je što je u dvoboju s Gruzijom izostala realizacija. Razbranili smo gruzijskog vratara, imali smo šezdeset udaraca prema njegovim vratima, a na kraju je bilo samo 2-2. Na prvenstvu smo odigrali dvije vrhunske utakmice, vrijeme je da tu dobru igru oplemenimo prvom pobjedom koja nas vodi u četvrtfinale. Moramo biti spremni da će publika biti na strani domaćina i spremni na njihovu agresivnu igru, u oba slučaja moramo odgovoriti na pravi način", dodao je Mavrović koji je dobro proučio igru domaće reprezentacije.

"Latvija ima Tarakanovsa koji u svakom trenutku može napraviti višak u igri “jedan na jedan” i probiti liniju, ostatak momčadi satkan je od radnih, agresivnih igrača. Naravno da su još agresivniji dok ih drži rezultat, u slučaju da budu u rezultatskom minusu odmah se okreću igri s igračem više u polju, ali bit ćemo i za to spremni. Znamo što nam je činiti, naš je cilj četvrtfinale i sve osim toga bio bi neuspjeh. I zato očekujem goropadnu Hrvatsku”.

Iz igračke perspektive je svoj pogled na odlučujuću utakmicu grupne faze dao Luka Perić.

“Stanje u momčadi je dobro, dobro se osjećamo, poslije utakmice s Gruzijom popričali smo, svjesni smo da smo bili dobri i da jedino za čime možemo žaliti su tri boda. Ako budemo u izdanju kao i protiv Gruzije vjerujem da možemo pobijediti i plasirati se u četvrtfinale. Bilo bi lijepo pobijediti pred ispunjenim tribinama. Sve je jasno, treba nam pobjeda i to je dobra stvar jer jako je teško u futsalu igrati na remi. Moramo od prve minute dominirati, igrati svoju igru i u tom slučaju se ne bojim za plasman u četvrtfinale."  
Ključne riječi
Marinko Mavrović hrvatska futsal reprezentacija futsal

