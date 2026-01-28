Konačno otkriveno što se dogodilo Zvonimiru Srni. Pogledajte reakciju njegove sestre...

Ostvarile su se najcrnje slutnje. Hrvatska rukometna reprezentacija u ključnoj utakmici za polufinale protiv Mađarske bit će lišena usluga jednog od svojih najboljih i najborbenijih igrača. Zvonimir Srna, stup obrane i važna karika u napadu, završio je svoj nastup na Europskom prvenstvu. Kobni trenutak dogodio se u 38. minuti dvoboja protiv Slovenije. Prilikom jednog skok-šuta, Srna je osjetio oštru bol u nozi i odmah je bilo jasno da se radi o nečem ozbiljnom. S bolnom grimasom srušio se na parket, a teren je napustio u suzama, uz pomoć liječničke službe, ostavivši suigrače i cijelu naciju u šoku.

Nedugo nakon utakmice stigla je i službena potvrda iz Hrvatskog rukometnog saveza koja je raspršila svaku nadu. Magnetska rezonancija pokazala je tešku rupturu mišića. Preciznije, ustanovljena je djelomična ruptura mišića adductor longus na dužini od otprilike 4,5 centimetara, kao i djelomična ruptura mišića vastus medialis na dužini od čak devet centimetara. Ovakva dijagnoza ne samo da znači kraj Eura za Srnu, već i dužu pauzu od rukometa, što je velik udarac i za njegov klub Montpellier. Umjesto njega, izbornik Dagur Sigurðsson za ključni je susret protiv Mađarske u zapisnik prijavio Diana Nerisa Ćeška.

Dok su milijuni gledatelja kraj malih ekrana s knedlom u grlu promatrali kako Srna napušta igru, jedna od kamera u Malmö Areni uhvatila je posebno emotivan trenutak na tribinama. U krupnom planu prikazana je Antonela Srna, Zvonimirova sestra, čija je reakcija savršeno oslikala težinu trenutka. U potpunom šoku, s licem zaronjenim u dlanove i suzama koje su tekle, nijemo je proživljavala bratovu bol. Njezina potresenost i tuga govorile su više od riječi i postale simbolom zajedničke brige cijele Hrvatske, koja je u tim trenucima strepila za jednog od svojih rukometnih junaka.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Izostanak igrača Srnina kalibra golem je izazov za izbornika Dagura Sigurðssona, koji je nakon utakmice kratko i jasno sažeo situaciju: „Izgubili smo Srnu i moramo naći rješenje za to. To nam je prioritet.“ Iako je Tin Lučin protiv Slovenije odigrao sjajnu napadačku rolu postigavši sedam pogodaka, Srnin doprinos nemoguće je mjeriti samo brojem golova. On je bio ključni čovjek obrane u sustavu 5-1, igrač čija energija i borbenost podižu cijelu momčad. Njegova snaga i srčanost, zbog kojih je na ovom prvenstvu dva puta proglašen igračem utakmice, bit će ono što će našim reprezentativcima najviše nedostajati.