Jedno od grla iz hrvatskog uzgoja trebalo bi biti darovano papi Lavu

Iako se o tome rijetko govori u javnom prostoru, Hrvatska raspolaže iznimnim uzgojnim potencijalom za razvoj elitnih preponskih sportskih konja.

Riječ je o grlima koja po kvaliteti, genetici i sportskim rezultatima stoje ravnopravno uz bok najcjenjenijim uzgojima najrazvijenijih konjičkih nacija Europske unije.

Takva grla danas biraju i razvijaju vrhunski svjetski jahači i prvaci, među kojima su i olimpijski pobjednici te nacionalni selektori vodećih europskih reprezentacija.

Među njima se ističu imena poput Tonija Hasmana, olimpijskog pobjednika u preponskom jahanju Njemačke, kao i Fodora Gábora, reprezentativca i selektora jedne od mađarskih nacionalnih selekcija te jednog od najcjenjenijih jahača u Mađarskoj.

Upravo njihovo povjerenje u hrvatski uzgoj najbolji je pokazatelj kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti domaćih uzgojnih sustava.

Sve navedeno rezultat je dugogodišnjeg, sustavnog i profesionalnog rada uzgajivačnice preponskih grla 2P, koja se tijekom godina profilirala kao jedan od najperspektivnijih uzgojnih projekata u ovom dijelu Europe.

Grla iz uzgoja 2P danas se aktivno natječu i sportski afirmiraju u Italiji, Njemačkoj, Belgiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, što jasno potvrđuje međunarodni doseg i relevantnost ovog sustava.

Posebno vrijedi istaknuti 2024. godinu, u kojoj je u Nizozemskoj, među čak 220 trogodišnjih grla podvrgnutih iznimno strogoj selekciji, grlo iz uzgoja 2P imena Zum Zum izborilo plasman u finale među pet najboljih.

Time je steklo prestižni status licenciranog pastuha KWPN-a, jedne od najuglednijih uzgojnih organizacija na svijetu. Uz kontinuirane pobjede u kategoriji petogodišnjih grla svoje generacije, Zum Zum se trenutačno nalazi u završnim pripremama za Svjetsko prvenstvo, a njegovo sjeme već je iznimno traženo na nizozemskom i širem europskom tržištu.

Uz Zum Zuma, grla poput Electric Z, Excalibur Z, Orita 2, Royal i brojnih drugih uspješno su plasirana na najzahtjevnija tržišta Europe. Takva međunarodna orijentacija nije slučajna, već predstavlja jasno definiranu razvojnu strategiju uzgajivačnice, usmjerenu prema maksimalnoj afirmaciji genetskog potencijala kroz vrhunski sport.

Istodobno, dio grla ostaje aktivan i u domaćem sportu, gdje također ostvaruje zapažene rezultate. Među njima se posebno ističu Picobelo, aktualni pobjednik državnog prvenstva, kao i Otazu i Ocean, koji kontinuirano potvrđuju kvalitetu hrvatskog uzgoja i na domaćim natjecanjima.

Unatoč svemu navedenom, ostaje činjenica da uzgajivači u Republici Hrvatskoj koji djeluju unutar belgijske pasmine Zangersheide i nizozemskog sustava KWPN trenutačno nemaju nikakvu institucionalnu potporu Ministarstva poljoprivrede.

To je osobito zabrinjavajuće s obzirom na to da se radi o uzgojnim programima izravno povezanima s državama članicama Europske unije – Belgijom i Nizozemskom – te potpuno usklađenima s europskim normama i standardima.

U kontekstu nužnog normativnog usklađivanja i praćenja europskih praksi, postoji opravdano očekivanje da će se i ovaj segment vrhunskog sportskog uzgoja u budućnosti sustavno regulirati i prepoznati u Republici Hrvatskoj.

Iako u Hrvatskoj djeluje i niz drugih uzgajivača s iznimno kvalitetnim grlima, fokus ove prezentacije usmjeren je na uzgajivačnicu 2P, koja djeluje na području Sesveta i već je odavno prešla nacionalne okvire prepoznatljivosti.

Prema neslužbenim informacijama, jedno od grla iz ovog uzgoja trebalo bi biti darovano papi Lavu, što dodatno svjedoči o simboličkoj i međunarodnoj vrijednosti hrvatskog sportskog konjogojstva.