Hrvatska će imati ogromnu podršku, a naš će zaštitni znak skinuti prokletstvo

Rukometaši Hrvatske večeras (20.30 sati) igraju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj i Švedskoj. A prva utakmica nikad nije bila teža protiv Egipta. To je uvjerljivo najjači suparnik s kojim smo igrali na otvaranju svjetskih prvenstava, a do sada smo igrali 14 puta i ostvarili smo 12 pobjeda, jednom smo igrali neodlučeno, a jednom smo izgubili. Sjećate se tog jedinog poraza, protiv Argentine 2003. u Portugalu. S Egiptom smo dvaput igrali na svjetskim prvenstvima. Prvi put na Islandu 1995. godine i drugi put u Portugalu 2003. godine i oba smo puta pobijedili.

Pobjeda kao odskočna daska

– Svaki put na velikom natjecanju uvodna utakmica jako je bitna bez obzira na ime suparnika. To je utakmica koja odredi tijek cijelog turnira. Pobjeda bi nam bila dobra odskočna daska. Egipat je uz nas favorit za prolazak skupine i jedino je sigurno da će se bodovi iz ove utakmice prenijeti u drugi krug gdje nas čekaju Danska, Tunis, Belgija ili Bahrein. Egipat je zemlja koja nije iz Europe, a igra vrhunski rukomet. Da bismo upisali pobjedu, morat ćemo odigrati jako, jako dobru utakmicu – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

Danas na tehničkom sastanku moramo prijaviti 18 igrača koji će moći igrati u prvom krugu. Izbornik se odlučio da će višak biti vratar Mate Šunjić. Dakle, odlučio je da će protiv Egipta mrežu čuvati tandem iz domaćeg prvenstva – Slavić (PPD Zagreb) i Kuzmanović (Nexe). Kojih će 16 u zapisnik, izbornik će odlučiti također danas, ali je jasno da će otpasti jedan od četiri kružna napadača, te jedan od tri lijeva vanjska, vjerojatno Šarac.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 08.01.2023., Porec - Rukometna utakmica Croatia Cupa izmedju Hrvatske i Izraela. Hrvoje Horvat Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

– Na obrani smo u Poreču najviše radili, brusili smo je. Očekujem da će se rezultati tih treninga vidjeti već od prve minute večerašnje utakmice. Veseli me naša napadačka igra u ove tri prijateljske utakmice, protiv Italije, Sjeverne Makedonije i Izraela, postigli smo puno laganih pogodaka. Imamo u obrani zaista vrhunske igrače poput Muse, Gojuna, Srne, Duvnjaka, Šušnje... Imamo jedan pravi zid koji će suparnički vanjski igrači teško prepucati. Odmah je lakše i vratarima kada ispred njih stoji jedna tako dobra obrana. Naš zaštitni znak bit će obrana 5-1, s Duvnjakom kao prednjim. On je tu najbolji na svijetu. Imam još neke varijante s Jelinićem, vidjet ćemo kako će se sve to posložiti kako turnir bude odmicao – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

Zvonimir Srna debitirao je na velikoj sceni lani na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj. Ove sezone igra jako dobro u PPD Zagrebu, igra podjednako dobro u oba smjera i mogao bi biti naše tajno oružje na ovom turniru.

– Cijele pripreme prošle su u razgovoru samo o našem prvom suparniku, Egiptu. Jako dobro znamo što nam nosi prva utakmica. A donosi nam, osim bodova, i određenu dozu samopouzdanja. Naravno da je sve puno ljepše kad otvoriš veliko natjecanje pobjedom, i to još protiv izravnog suparnika za prvo mjesto u skupini, kada ti ta pobjeda širom otvara vrata četvrtfinala. Sve znamo o njima, ali vjerojatno i oni znaju sve o nama. Danas u vrijeme supermoderne tehnologije ništa se ne može sakriti, sve je odmah dostupno na internetu. Bit će to jedna prava, muška utakmica – rekao je Zvonimir Srna.

Što će biti ključ pobjede?

– Obrana, koja je svih ovih godina bila naš zaštitni znak. Moramo inzistirati, ne samo protiv Egipta već na cijelom turniru, da igra u obrani bude dovedena gotovo do savršenstva. Vjerujem da će i vratari dati svoj doprinos i moramo biti dobri u tranziciji kako bismo dolazili do što više brzih i lakih pogodaka – istaknuo je mladi igrač plinara.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL 08.01.2023., Porec - Rukometna utakmica Croatia Cupa izmedju Hrvatske i Izraela. Luka Cindric, Zvonimir Srna Photo: Sasa Miljevic/PIXSELL

Gdje vas izbornik vidi u obrani?

– Vidi me na nekoliko pozicija. Meni je svejedno hoću li igrati četvorku ili peticu u obrani 6-0 – istaknuo je Srna.

Nedavno ste u dresu PPD Zagreba igrali protiv Veszpréma u Ligi prvaka i pobijedili ste tu moćnu momčad. Ono što je bitno, oba egipatska reprezentativca u dresu mađarskog kluba nisu se previše naigrali, a ni istaknula. Treba li recept PPD Zagreba primijeniti i na večerašnji susret?

– U međuvremenu je jedan od te dvojice otpao jer se ozlijedio, ali je ostao Eldraa. Vjerujem da oni drugačije igraju u reprezentaciji nego u klubu – dodao je Srna.

Imat ćemo prevlast na tribini

Hrvatski rukometaši trebali bi danas imati i dosta veliku podršku s tribina dvorane u Jönköpingu. Kada su ovdje igrali prije 21 godinu, u skupini na Europskom prvenstvu, na svaku utakmicu došlo po 1000 naših navijača, ljudi koji žive i rade u ovom gradu, ali i iz cijele Švedske. I da, trebali bismo konačno skinuti prokletstvo dvorane u Jönköpingu. Naime, u toj dvorani Hrvatske je do sada igrala šest puta i svih šest puta smo izgubili.