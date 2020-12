Hrvatice su 'kraljice šoka': Hotel krase grbovi Dinama i Hajduka, a igraju i blizanke

Larissa Kalaus (24), rukometašica zagrebačke Lokomotive, bila je jedna do junakinja pobjede Hrvatske nad aktualnim svjetskim prvakom Nizozemskom (27:25) u drugom kolu skupine.

– Ne znam za druge, ali nisam dugo mogla zaspati od uzbuđenja što smo ušli u drugi krug, što imamo dvije pobjede, što smo pobijedili dvije jake reprezentacije kao što su Mađarska i Nizozemska. Euforija se još osjeća, ali moramo se početi ozbiljno pripremati za današnji susret sa Srbijom. Prvo smo mislile da će nam pobjeda nad Mađarskom biti dovoljna za prolaz, a kada su Mađarice uvjerljivo nadigrale Srbiju znale smo da moramo pobijediti i Nizozemsku. Hvala Bogu, uspjele smo pobijediti i sada se lakše diše – kaže Larissa.

Što možemo očekivati u susretu sa Srbijom?

– Ambicije su nam nakon prve dvije pobjede narasle pa idemo i po treću pobjedu u nizu. Srbiji današnja utakmica znači jako puno jer još nije izborila ulazak u drugi krug, a nama također puno znači jer bismo u tom slučaju prenijeli sva četiri boda u drugi krug – ističe Larissa.

Kako je u Koldingu?

– Neobično. Iz hotela ne smijemo nikamo. Kada ulazimo u autobus za trening ili utakmicu svi moraju u isto vrijeme biti ispred vrata i ulaziti unutra. U predvorju hotela napravili smo dva bora od umjetnog cvijeća i papira i ukrasili prostor. Tu su zastave Dinama i Hajduka. Tu je naš kutak za druženje, za podizanje atmosfere za koju je zadužena Ćamila.

Sestra za sada na klupi

Na Europskom prvenstvu s vama je i sestra blizanka Dora?

– Da, no zasad još nije igrala. Ona je desna vanjska igračica, no izbornik je odlučio igrati s dešnjakinjom na tome mjestu pa sam eto ja dobila priliku – rekla je Larissa.

Obje su počele trenirati rukomet sa sedam godina u Križevcima. U tamošnjem klubu zadržale su se dvije godine, a potom su prešle u varaždinsku Koku.

– U Koki smo bile dvije godine pa smo prešle u Podravku Vegetu gdje smo ostale šest godina. I sada smo šest godina u Lokomotivi – ističe Larissa.

Obje završavate studij psihologije na Filozofskom fakultetu.

– Eto, ispada da u reprezentaciji imaju dvije psihologinje, ako zatreba. Zasad nam ide dobro i ne treba nam stručna pomoć (smijeh). Atmosfera je sjajna, ovdje nas nazivaju kraljicama šoka.

Nije bilo lako trenirati i pohađati studij?

– Pet godina nisam mogla dolaziti na jutarnje treninge jer sam imala predavanja. Dok su ostale igračice trenirale dvaput dnevno, ja sam mogla trenirati samo jednom dnevno – napominje Larissa.

Zašto u imenu imate dva slova s?

– Prvo moram reći da sam ime dobila po ženskom liku iz kultnog filma “Doktor Živago”. Julie Christie glumi Laru Antipovu. Onda je tata došao na ideju da se zovem Larisa, a da ime bude neobično dodao mu je još to jedno slovo s – rekla je naša sugovornica.

Naša je vratarka čudo

Jeste li gledali taj film?

– Nisam. Ali, obećavam da ću ga gledati kada se vratimo s Europskog prvenstva.

Da se malo vratimo na utakmicu s Nizozemskom. Postigli ste devet pogodaka iz deset pokušaja?

– Nisam imala pojma koliko sam postigla pogodaka. Kada su mi rekli devet, nisam vjerovala. U svakom slučaju, ovo je bila moja najbolja utakmica bilo u klupskom ili reprezentativnom dresu. Ovo je bila utakmica protiv najjačeg suparnika protiv kojeg sam dosad igrala. Zapamtila sam samo onaj pogodak kada sam fintom “izula” Lois Abbingh koja slovi za jednu od najboljih obrambenih igračica.

Što kažete na našu vratarku Pijević?

Čudo jedno koliko je puta uhvatila “živu” loptu?

Osam puta.

– Ne zafrkavajte me. Tako puno? Svaka čast. Malo koja vratarka to može. Znam da nam je obranama davala vjetar u leđa. Nakon nekih njezinih obrana ostala sam širom otvorenih usta. Čudeći se zar je moguće da je i to obranila. Ma, samo da se ta čudesna priča nastavi što dulje. Osjećamo da se o nama sve više priča i u Hrvatskoj, mediji pokazuju sve veći interes. Neka, drago mi je da je i ženski sport došao u prvi plan – zaključila je Larissa Kalaus.