Hrvati su majstori inovacije: S malo novca rade bolide kao ovi u najbogatijim zemljama

Izgubili smo domaćinstvo jedne od najvećih manifestacija u Hrvatskoj, evo gdje je ispao problem

Ponuđen nam je novi, trogodišnji ugovor za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Za njegovo potpisivanje i nastavak WRC natjecanja u Hrvatskoj pokušali smo ishoditi svu potrebnu dokumentaciju, točnije garancije lokalnih institucija, no na žalost do današnjeg dana nismo uspjeli u potpunosti sve pribaviti - rekao je Daniel Šaškin