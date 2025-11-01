Hrvat se borio protiv siromaštva, teške bolesti i spavao na kolodvoru, a onda je zadivio svijet!

Ivo Karlović poznat i kao 'Div sa Šalate', proslavljeni je hrvatski tenisač koji nije imao lagan životni i sportski put. Bivši tenisač osvojio je osam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, te dva turnira u konkurenciji parova. Od najboljih Grand Slam rezultata izdvaja se četvrtfinale Wimbledona 2009. godine.

Visok je 211 cm, pa je zbog toga bio najviši tenisač koji je ikada dospio u ATP Top 100 ljestvicu tenisača svijeta i tako ispisao povijest 'bijelog sporta'. Također, upisao je 13 tisuća asova, a postao je najstariji finalist ATP turnira od 1977. godine.

- Ne osjećam da sam sporiji i slabiji nego kad sam imao 38, pa zašto ne bih nastavio? Naporno sam radio cijeli život, igrao sam na ratom razorenom igralištu, premostio financijske teškoće i zdravstvene probleme, ali i dalje mi ide. Naučio sam da je lakše prebroditi teškoće ako volite ono što radite. Ako nešto stvarno želite, naći ćete način da to i ostvarite. Ako postoji želja, sve je drugo lako. Lako je trenirati, putovati, boriti se na terenu. Morate to željeti, a ja i dalje želim igrati. Još nisam gotov - izjavio je u intervjuu za ATP službenu stranicu 2019. godine i priznao da je tijekom godina proživio brojne krize.

Karlović je odrastao u siromaštvu i bilo mu je vrlo teško financirati svoju profesionalnu tenisku karijeru, jedno vrijeme je spavao na kolodvoru, a doživio je i velike probleme sa zdravljem. 2013. godine je obolio od virusnog meningitisa, a sumnjalo se i da je imao moždani udar. Na kraju se srećom uspio oporaviti i nastaviti karijeru.