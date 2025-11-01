Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŽAK PUT

Hrvat se borio protiv siromaštva, teške bolesti i spavao na kolodvoru, a onda je zadivio svijet!

Foto: Instagram
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.11.2025.
u 10:47

Karlović je odrastao u siromaštvu i bilo mu je vrlo teško financirati svoju profesionalnu tenisku karijeru, a doživio je i velike probleme sa zdravljem

Ivo Karlović poznat i kao 'Div sa Šalate', proslavljeni je hrvatski tenisač koji nije imao lagan životni i sportski put. Bivši tenisač osvojio je  osam turnira u pojedinačnoj konkurenciji, te dva turnira u konkurenciji parova. Od najboljih Grand Slam rezultata izdvaja se četvrtfinale Wimbledona 2009. godine.

Visok je 211 cm, pa je zbog toga bio najviši tenisač koji je ikada dospio u ATP Top 100 ljestvicu tenisača svijeta i tako ispisao povijest 'bijelog sporta'. Također, upisao je 13 tisuća asova, a postao je najstariji finalist ATP turnira od 1977. godine. 

- Ne osjećam da sam sporiji i slabiji nego kad sam imao 38, pa zašto ne bih nastavio? Naporno sam radio cijeli život, igrao sam na ratom razorenom igralištu, premostio financijske teškoće i zdravstvene probleme, ali i dalje mi ide. Naučio sam da je lakše prebroditi teškoće ako volite ono što radite. Ako nešto stvarno želite, naći ćete način da to i ostvarite. Ako postoji želja, sve je drugo lako. Lako je trenirati, putovati, boriti se na terenu. Morate to željeti, a ja i dalje želim igrati. Još nisam gotov - izjavio je u intervjuu za ATP službenu stranicu 2019. godine i priznao da je tijekom godina proživio brojne krize.

Karlović je odrastao u siromaštvu i bilo mu je vrlo teško financirati svoju profesionalnu tenisku karijeru, jedno vrijeme je spavao na kolodvoru, a doživio je i velike probleme sa zdravljem. 2013. godine je obolio od virusnog meningitisa, a sumnjalo se i da je imao moždani udar. Na kraju se srećom uspio oporaviti i nastaviti karijeru. 

Dinamo prodaje čudo od djeteta za 25 milijuna eura! Poznati su svi detalji velikog transfera
Ključne riječi
Zagreb Hrvatska tenis Ivo Karlović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja