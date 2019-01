Hrvat koji je napravio čudo: Zvali su me u SAD, ali sam odbio sve ponude

Nije puno vremena prošlo otkako Ivicu Kostelića više ne gledamo u Svjetskom skijaškom kupu, a nedavno smo svi gledali naše skijaše kako na Sljemenu u slalomu ulaze u drugu vožnju i osvajaju bodove.

U prvih 30 tako se sada u Adelbodenu našao i Elias Kolega (22). Na kraju je osvojio šesto mjesto i ostvario najbolji plasman u karijeri.

Gips trenirao njegovu mamu

Za pobjednikom Austrijancem Marcelom Hirscherom zaostao je 1,97 sekundi.

Elias je imao prilično lošu startnu poziciju, iz startne kućice kretao je tek 48., no odličnom vožnjom stigao je do 21. pozicije te ostao u igri za bodove koje je na kraju i uzeo.

U njegovu skijanju već se jasno vide pomaci, ali i kvaliteta. A nije to stiglo iz vedra neba. Naime, Elias i njegov mlađi brat Samuel pod okriljem su Ante Kostelića. Otkako su Janica i Ivica odlučili napustiti profesionalnu skijašku karijeru, Ante je preuzeo braću Kolega...

Gips trenira s njima i malo-pomalo uvodi ih u uzak krug dobrih skijaša. Kako je došlo do suradnje s legendarnim Kostelićem, Elias je objasnio početkom prošle godine:

– Imao sam mnogo ponuda američkih sveučilišta, no kad se pojavila mogućnost da mi Gips bude trener, odbio sam sve ponude za stipendiju. Bio sam ponosan što je mene i brata uzeo pod svoje. Nije on težak, a ni strog. Traži disciplinu, ali to je u redu. I ne filozofira kod tehnike, kaže da je trening jedini način da se dođe do vrha – rekao je tada Elias koji je sada već svjestan svojih uspjeha.

– Ostvarujem jako dobre rezultate u Europskom kupu te se trudim u utrkama Svjetskog kupa ostvariti glavni cilj, a to je ulazak u drugu vožnju – govorio je Kolega prije početka sezone. Sada te ciljeve i ispunjava...

Njegova najveća specijalnost je slalom, a skijanje je počeo trenirati sa sedam godina. Prve bodove u Svjetskom kupu osvojio je u Wengenu 2018. zauzevši 21. mjesto, a na Olimpijskim igrama u Pyeongchangu bio je 23. Sada je Eliasovo 6. mjesto u Adelbodenu najveći slalomski uspjeh hrvatskog muškog skijanja uz one Ivičine.

Dokaz je to da Gips stvara prave skijaše, a zanimljivo je i to da je on bio trener i Eliasove majke, koja je igrala s Maricom Kostelić.

Ante je Sonju Kolegu trenirao u rukometnim klubovima Osijek i Trešnjevka.

Rodeš ostao bez bodova

No vratimo li se slalomu u Adelbodenu, dodajmo kako je drugo mjesto zauzeo Francuz Noel Clement s vremenom 1:47.87, a treći je bio Norvežanin Henrik Kristoffersen s vremenom 1:48.08.

Istok Rodeš bio je drugi hrvatski predstavnik u drugoj vožnji. U nju je ušao kao 16. vozač iz prvog kruga. No pogriješio je u prvom dijelu staze i nije je uspio završiti.

Matej Vidović i Filip Zubčić također su vozili slalom u Adelbodenu, ali nisu se uspjeli plasirati u drugu vožnju.

Nakon ove utrke Hirscher je povećao svoju prednost u poretku skijaša u slalomu, on sada ima 436 bodova, drugi je Švicarac Daniel Yule s 278 bodova, a treći Henrik Kristoffersen s 269 bodova.

Od Hrvata najbolje je plasiran Istok Rodeš na 19. mjestu sa 72 boda, drugi je Kolega na 26. mjestu s 51 bodom. Vidović je na 27. mjestu s 49 bodova.

