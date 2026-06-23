Rade Bogdanović se ispričao nakon rasističke izjave, oglasio se i RTS

Bivši nogometaš i televizijski komentator Radiotelevizije Srbije Rade Bogdanović ispričao se nakon što je njegova izjava, ocijenjena kao rasistička, izazvala burne reakcije u domaćim i inozemnim medijima. Uz njega se oglasila i RTS, koja se također ispričala te se ogradila od izrečenog komentara.

Kontroverzna situacija dogodila se u emisiji posvećenoj Svjetskom prvenstvu, nakon susreta Belgije i Irana koji je završio bez pogodaka, piše Nova.rs.

Bogdanović je svoju ispriku uputio i u razgovoru za Reuters.

"Iskreno se ispričavam zbog svoje izjave o tamnoputim nogometašima", poručio je.

I Radiotelevizija Srbije reagirala je službenim priopćenjem Upravnog odbora, koje je dostavljeno istoj agenciji. U njemu se navodi da se javni servis ograđuje od izjava bivšeg nogometaša, uz napomenu da on nije njihov stalni zaposlenik.

"Želimo obavijestiti javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlenik naše kuće, već je angažiran kao stručni komentator tijekom trajanja prvenstva. Koristimo ovu priliku da se kao emiter ispričamo zbog izjave izrečene u našem programu, koja se odnosi na pripadnike određene rase", stoji u priopćenju.

Ni Bogdanović ni RTS ispriku nisu izrekli u emisiji uživo, iako se komentator dan nakon incidenta ponovno pojavio u specijalnom programu.

Cijeli slučaj pokrenula je njegova izjava u kojoj je tvrdio da "crnci nemaju koncentraciju dulju od 60, 70 minuta". Kasnije je pokušao objasniti svoj stav.

"Stvarno nisam rasist, ali ti crnci nemaju koncentraciju dulje od 60-70 minuta. Igrao sam s njima i nekad smo morali paziti na vlastite igrače da ne naprave pogrešku. To je jednostavno tako, današnji nogomet je takav", rekao je.

Na primjedbu voditelja da u reprezentaciji Francuske nastupaju brojni tamnoputi igrači koji igraju na visokoj razini tijekom cijelog susreta, Bogdanović je ostao pri svom stavu.

"Ne ulazimo sada u sitna crijeva, o tome bi se moglo raspravljati, i oni griješe. Ne generaliziram, ali većina nema koncentraciju i zato dolazi do pogrešaka", zaključio je.